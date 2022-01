Interview mit jüngster Weltumrunderin – «Wie lange hätte ich bei minus 35 Grad überleben können?» Die 19-jährige Zara Rutherford ist ohne Copiloten einmal um die Welt geflogen – in einem kaum sieben Meter langen Ultraleichtflugzeug. Björn Finke

Die belgisch-britische Pilotin Zara Rutherford, 19, hat in ihrem Ultraleichtflugzeug die Welt umrundet, als jüngste Frau der Geschichte. Das Bild zeigt sie kurz vor ihrem Start in Belgien. Foto: Nicolas Maeterlinck (AFP)

Zara Rutherford ist spät dran. Die 19-jährige Pilotin ist im August am belgischen Flughafen Kortrijk zu ihrer Weltumrundung gestartet. Zwei bis drei Monate später wollte sie dort wieder mit ihrem kleinen Propellerflugzeug ankommen. Nun wird die Frau mit dem belgischen und britischen Pass wohl erst am Montag landen – schlechtes Wetter und Visum-Probleme sind schuld daran. Sie wird dann die jüngste Frau sein, die je ohne Copiloten um die Erde geflogen ist. Die bisherige Rekordhalterin war bei ihrem Abenteuer schon 30 Jahre alt. Am Sonntag wird Rutherford am Flughafen Frankfurt-Egelsbach einen Zwischenstopp einlegen; beim Interview per Video sitzt sie in ihrem Hotelzimmer in Heraklion auf Kreta.