Weniger Betten, mehr Todesfälle – Wie krank ist unser Gesundheitswesen? Notfallstationen sind überlastet, Eltern warten mit ihren Kindern stundenlang auf eine Behandlung. Nach und nach werden die Folgen der Pflegekrise sichtbar. Jacqueline Büchi Marc Brupbacher

«Die Verschlechterung des Gesundheitswesens in den letzten drei Jahren ist krass»: Patientin Miriam Flückiger hat den Eindruck, das Gesundheitspersonal habe immer weniger Zeit für sie. Foto: PD

Miriam Flückiger hat Brustkrebs. Seit sie die Diagnose vor neun Jahren erhielt, ist die Krankheit weit fortgeschritten: Mehrere Therapien schlugen nicht an, die Krebszellen haben Ableger in der Leber und in den Knochen gebildet. Zurzeit fährt die 46-Jährige wöchentlich für die Chemotherapie oder zur Kontrolle in eine Praxis, die an ein Zürcher Spital angegliedert ist.