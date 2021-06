Fahrverhalten im Faktencheck – Wie korrekt sind Velofahrende in der Stadt Bern unterwegs? Gemäss Schwerpunktkontrollen der Polizei missachten Velofahrende in der Stadt Rotlichter häufiger als auf dem Land. Gibt es wirklich mehr «Velorowdys» in der Stadt? Bernhard Ott

Sogar bergwärts scheint die Ampel Ecke Monbijoustrasse/Kapellenstrasse nur wenige Velofahrende zu kümmern. Foto: Franziska Rothenbühler

Vom Hirschengraben in Bern die Monbijoustrasse runter gewinnt man Tempo. Welcher Velofahrende hat sich da nicht schon mal geärgert, wenn die Ampel an der Kapellenstrasse auf Rot springt? Und wer hat nicht zumindest einen Sekundenbruchteil lang überlegt, ob er abbremsen soll, weil ja doch kein Auto in der Nähe zu sein scheint?

Solche Szenen spielen sich in Stadt und Region öfter ab als anderswo im Kanton, wie die Ergebnisse von Schwerpunktkontrollen des Langsamverkehrs von Anfang Juni nahelegen, welche die Kantonspolizei diese Woche publiziert hat. Gemäss Polizei wurden bei den Kontrollen in Stadt und Region Bern 242 Velofahrende wegen «Nichtbeachtens eines Lichtsignals» gebüsst. Dies entspricht einem Anteil von 87 Prozent an den insgesamt ausgesprochenen Bussen für Zweiradfahrende. Dieser Wert ist dreimal so hoch wie in der Region Seeland/Berner Jura und zigmal so hoch wie im Emmental/Oberaargau.