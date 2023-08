Musik zum Klimawandel – «Wie können wir heute noch die Natur vergöttern?» Was der Wissenschaft nicht gelingt, will die Geigerin Patricia Kopatchinskaja mit der Musik tun: die Menschen in der Klimadebatte zu Bewegung anregen. Martina Hunziker

Die Meeresgöttin Sedna der Inuit hat Patricia Kopatchinskaja zur Komposition eines Melodrams inspiriert. Foto: Adrian Moser

Es geht um das «Adieu». Um den endgültigen Abschied von den Gletschern, von verschwindenden Tier- und Pflanzenarten, von Lebensraum. «Wir können die Augen davor nicht verschliessen», sagt Patricia Kopatchinskaja, «wir alle werden um das Überleben kämpfen. Und das wird nicht im Konzertsaal oder in einem schönen Chalet in Gstaad stattfinden.»

Patricia Kopatchinskaja stellt sich am Gstaad Menuhin Festival als Botschafterin auf die Bühne, dafür, dass wir der selbst verursachten Klimakatastrophe nicht mehr länger untätig zuschauen sollten. Im Rahmen des Festivals präsentiert sie drei Konzeptprogramme unter dem Titel «Music for the Planet».

Alte emotionale Wunden

Dass Kopatchinskaja in ihren Programmen tief gräbt, ist nicht neu. Sie sucht stets nach Themen, nach Botschaften und baut davon ausgehend musikalische Erlebniswelten, durchprogrammiert mit Werken, die nicht selten im Dienst des Inhalts zerstückelt und neu arrangiert werden. Oft sind auch szenische Elemente mit dabei.

«Es sind Emotionen, die den Menschen bewegen, nicht Gedanken. Die Wissenschaft bringt uns nicht wirklich weiter. Also müssen es die Künste machen», sagt Kopatchinskaja auf die Frage, was ihr Antrieb sei, im Konzertsaal globalpolitische Themen aufzugreifen. Einfache Konzerte würden weniger wehtun, meint die Geigerin, ihre Programme aber sollen Gedanken anregen, vielleicht sogar eine Basis für Veränderung schaffen. «Wir sind Teil eines Organismus, der unter starker Bedrohung steht. Diese emotionale Wunde ist schon lange da, und wir wollen sie öffnen.»

Das tut sie beispielsweise im ersten ihrer drei Konzerte in Gstaad unter dem Titel «Les Adieux»: Kopatchinskaja programmiert Beethovens sechste Sinfonie, die naturverherrlichende «Pastorale». Sie beraubt die Sinfonie jedoch ihres letzten, versöhnlichen und besinnlichen Satzes und ersetzt ihn mit dem Trauermarsch, dem Finalsatz aus Beethovens «Eroica». «Wie können wir heute noch die ‹Pastorale› spielen, die Natur vergöttern? Es ist nicht mehr zeitgemäss», so Kopatchinskaja.

Dazu kommen die «Geistervariationen» von Robert Schumann, geschrieben kurz bevor der Komponist in die psychiatrische Klinik eintrat, und der langsame Satz aus dem Violinkonzert, den Schumann als Abschied für seine Ehefrau Clara geschrieben hat. Eine ganze Reihe von Adieus also, allesamt von Kopatchinskaja auf den Abschied von unserer Erde umgedeutet. Die Musik wird ergänzt von Videoprojektionen und Bühnenbildern, es wird ein audiovisuelles Erlebnis.

Das Haar der Meeresgöttin

Kopatchinskaja wird in Gstaad auch als Komponistin unter ihrem Pseudonym «PatKop» auftreten. Im zweiten Konzert «Forelle» bringt sie ihr Melodram «Sedna» zur Uraufführung. Sedna ist eine Meeresgöttin in Mythen und Legenden der Inuit. Kennen gelernt hat Kopatchinskaja die Sedna-Erzählungen im Museum Cerny in Bern, das über eine der weltweit grössten Sammlungen zeitgenössischer Kunst arktischer Völker verfügt. «Am Sedna-Mythos fasziniert mich die untrennbare Verbindung zwischen Mensch und Natur», so Kopatchinskaja. Eine Verbindung, die im Naturvolk bis heute anhält. Die Geigerin erzählt, was sie im Museum hierzu erfahren hat: «Früher mussten die Schamanen Sedna besänftigen, indem sie ihr langes Haar kämmten. Heute wird sie als Retterin abgebildet: Aus ihrem Haar macht sie ein Boot, das Menschen und Tiere vor dem Naturkollaps rettet.»

«Erst wenn sich der Mensch unmittelbar in der Nähe einer Katastrophe befindet, beginnt er zu handeln.» Patricia Kopatchinskaja

Kopatchinskaja stellt Sedna ins Zentrum als Symbol für die existenzielle Bedrohung, die der Klimawandel für die Inuit darstellt. Sie hat, inspiriert vom Mythos, ein Melodram für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier und Sprache komponiert. Die Texte dazu hat der deutsche Schauspieler und Rezitator Michael Engelhardt in ihrem Auftrag geschrieben.

PatKops Melodram steht im Programm als Echo auf Schuberts «Forellenquintett», das eine sehr ähnliche instrumentale Besetzung hat. Daher kommt auch der Programmtitel «Forelle»: die Forelle, eine Tierart, deren Aussterben wir in den heimischen, immer wärmeren Gewässern quasi direkt vor unserer Haustür beobachten. Kopatchinskaja: «Erst wenn sich der Mensch unmittelbar in der Nähe einer Katastrophe befindet, beginnt er zu handeln.»

Und bevor jetzt die Sorge aufkommt, die Konzerte könnten die grosse Demoralisierung auslösen: Die Programme sollen zum Nachdenken, aber vor allem zum Diskutieren anregen. Die Musik steht im Mittelpunkt. «Aber wir brauchen einen Dialog, und hierfür brauchen wir interessierte Leute. Wir brauchen alle, die mitdenken wollen.»

Die Trilogie «Les Adieux», Festival-Zelt Gstaad, Samstag, 5. August, 19.30 Uhr

«Forelle», Kirche Saanen, Donnerstag, 10. August, 19.30 Uhr

«Die sieben letzten Worte», Kirche Saanen, Sonntag, 20. August, 18 Uhr

