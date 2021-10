Hochwasser im Berner Oberland – Wie Kanton, Stadt Thun und GVB das Hochwasser 2021 beurteilen Von Sandsäcken bis zu millionenteuren Verbauungen: Viele Massnahmen waren diesen Sommer zum Schutz vor dem Hochwasser im Einsatz. Schäden sind trotzdem entstanden. Janine Zürcher , Samuel Günter

Die Hochwassersituation am Brienzersee am 14. Juli 2021. Foto: Bruno Petroni

Im Juli führten anhaltende Starkregenfälle auch in der Region Thun und im Berner Oberland zu Überschwemmungen. Das Hochwasser fällt in dieselbe Kategorie wie jene in den Jahren 1999 und 2005. Welche Massnahmen haben der Kanton Bern und die Oberländer Gemeinden in den letzten rund fünfzehn Jahren getroffen? Und wie haben diese heuer geholfen?

«Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden damit, wie sich die seit 2005 getroffenen Hochwasserschutzmassnahmen im Oberland diesen Sommer bewährt haben», fasst Damian Stoffel zusammen. Als Bereichsleiter Hochwasserschutz beim Oberingenieurkreis I des kantonalen Tiefbauamtes ist er für die Region Thun und das Berner Oberland zuständig. «Wir haben kaum Schäden zu verzeichnen», sagt Stoffel, schränkt jedoch ein: Es lägen noch nicht aus allen Gemeinden und Schwellenkorporationen abschliessende Bilanzen vor.