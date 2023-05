Auf ein Bier mit dem Physiker – Wie kann ein Sturm einen Zug aus der Bahn werfen? Sobald man versteht, wie schwer Luft eigentlich ist, wird plötzlich klar: Wind ist eine unsichtbare Superkraft. Dölf Barben

Beim Unfall in Büren zum Hof kippte die vordere der beiden Zugskompositionen zur Seite. Foto: Keystone

Es gibt Fragen, die trägt man mit sich herum – bis man zum Beispiel einem Physiker über den Weg läuft.

Die Frage, um die es hier geht: Wie nur kann der Wind einen Eisenbahnzug umkippen? Oder – wie eben erst auf dem Lago Maggiore geschehen – ein Ausflugsschiff zum Kentern bringen?

Als am 31. März der Sturm Mathis übers Mittelland fegte, wurden gleich an zwei Orten Züge aus der Bahn geworfen: In Büren zum Hof entgleiste ein Zug des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS), in Lüscherz einer der Aare Seeland mobil AG. Über ein Dutzend Personen wurden verletzt; eine von ihnen schwer.

Der Physiker ist Res Hofmann, pensionierter Gymnasiallehrer und ehemaliger SP-Grossrat aus dem Berner Nordquartier. Er hat Zeit für ein Bier.

Untersuchungen sind noch im Gang Infos einblenden Zu den Entgleisungen in Büren zum Hof und in Lüscherz gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sei noch an der Arbeit, heisst es sowohl beim Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) wie auch bei der Aare Seeland mobil AG. Bei beiden Bahngesellschaften sind bereits Sofortmassnahmen beschlossen worden. Dabei wurden Prozesse festgelegt, wie insbesondere bei Starkwind vorzugehen ist. Das Ziel sei die Gewährleistung des sicheren Bahnbetriebs während Extremwetterlagen, schreibt die RBS-Medienstelle. Dabei werde mit Wetterdiensten zusammengearbeitet. Mögliche Massnahmen seien in erster Linie die Reduktion der Geschwindigkeit oder die Einstellung des Bahnbetriebs auf betroffenen Streckenabschnitten. Sobald Untersuchungsergebnisse vorlägen, werde diese Weisung gegebenenfalls angepasst. Die beiden Gesellschaften arbeiten seit den beiden Unfällen bei diesen Fragen zusammen. (db)

Wir sitzen vor dem Pyri, dem Café des Pyrénées bei der Berner Kornhausbrücke. Es ist eher kühl. «Luft ist nicht nichts», sagt Res Hofmann als Erstes, auch wenn Luft unsichtbar und meistens nicht zu spüren sei. Sobald die Luft oder man selbst aber in Bewegung sei, ändere sich die Wahrnehmung. «Das kennen alle.» Und das könne unangenehm werden. Er habe es einst auf einem Hügel in Südfrankreich erlebt, als der Mistral blies. «Ich musste zu Boden gehen und mich auf allen vieren bewegen – sonst wäre ich womöglich den steilen Abhang hinabgeworfen worden.»

Luft wirke schwerelos, sei aber schwerer, als man gemeinhin annehme, sagt Hofmann. Ein Kubikmeter Luft – ein Würfel mit einer Kantenlänge von einem Meter – habe bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius und bei Normaldruck eine Masse von 1,29 Kilogramm. Da Luft sich zusammenpressen lasse und sich bei steigender Temperatur ausdehne, variiere diese Zahl ein wenig. Wasser dagegen sei nahezu unkomprimierbar. Ein Kubikmeter wiegt 1000 Kilogramm.

Viel Luft in der Wohnung

Damit ist auch gesagt, dass ein Luftwürfel 775-mal leichter ist als ein gleich grosser Wasserwürfel – 1000 Kilogramm geteilt durch 1,29 Kilogramm ergibt 775. Das klinge zunächst einmal nach einem grossen Unterschied, sagt Hofmann. Aber bei der Luft mache es die Menge aus. Das lässt sich leicht berechnen: Die Luftmasse, die sich in einer Wohnung befindet, könnte vermutlich nur von den stärksten Gewichthebern hinausgetragen werden. Die Rechnung dazu: Eine 100 Quadratmeter grosse Wohnung mit 2,5 Meter hohen Zimmern hat einen Rauminhalt von 250 Kubikmetern. Die Luft in der Wohnung wiegt somit 250 mal 1,29 Kilogramm, was über 320 Kilogramm ergibt.

Gigantisch wird es, wenn man die Erdatmosphäre als Ganzes betrachtet: Sie hat eine Masse von etwas über fünf Billiarden Tonnen – das ist eine 5 mit 15 Nullen. Wenn die ganze Masse dieser Luft in Form von Wasser vorhanden wäre, entstünde rund um den Erdball ein rund zehn Meter tiefes Meer.

Tatsächlich: Luft ist nicht nichts.

Hofmann erzählt, seine «Sensibilität» für die Atmosphäre sei erst im Laufe der Zeit entstanden. «Im Studium betrachtete ich Luft – so wie wohl die meisten Leute – als nichts Besonderes.»

Res Hofmann lebt im Berner Nordquartier. Er sass für die SP im Stadtrat und im Grossen Rat. Archivfoto: Adrian Moser

Fasziniert sei er von einem weiteren Aspekt der Luft: Man müsse sich bewusst sein, sagt er, dass sie immer eine bestimmte Temperatur aufweise und damit einen entscheidenden Einfluss auf unser Wärmeempfinden habe. «Auch jetzt, hier auf dieser Terrasse: Wenn wir das Gefühl haben, es sei kühl, dann ist es die uns umgebende Luft, die kühl ist.»

Das sei nicht immer ganz so klar, fährt Hofmann fort. Wenn jemand an der Sonne sitze, spüre diese Person den dauernden Energiestrom auf dem Körper und nehme gar nicht wahr, dass die Luft vielleicht bloss 10 Grad kalt sei.

Kalte Füsse in der Wohnung

Ihm sei das einmal aufgefallen, als seine Partnerin sich am offenen Fenster aufhielt und die Wärme der Sonne genoss. «Ich war im Innern der Wohnung und bekam empfindlich kalte Füsse.»

Die warme, leichtere Luft aus der Wohnung weiche im oberen Teil des Fensters ins Freie, während kalte, schwerere Luft im unteren Teil eindringe. «Man kann sich das wie einen Wasserfall aus kalter Luft vorstellen, der sich in die Wohnung ergiesst», sagt er. Darum spüre man die Kälte oft zuerst an den Beinen.

Während Sturm Mathis tobte, kam es auch bei Lüscherz zu einer Zugsentgleisung. Foto: Keystone

Doch nun zur Frage mit den Eisenbahnzügen, die – mit allergrösster Wahrscheinlichkeit – vom Wind umgekippt wurden oder zumindest in irgendeiner Weise aufgrund des Sturms entgleisten. Hat ihn, den Physiker, diese Nachricht erstaunt? «Nicht unbedingt», sagt Hofmann. Wind entwickle mit zunehmender Geschwindigkeit eine enorme Kraft. Wichtig zu wissen, sei, dass die Kraft im Quadrat der Geschwindigkeit zunehme. Ein Windstoss von 120 Kilometern pro Stunde sei deshalb nicht bloss doppelt so stark wie einer von 60 Kilometern pro Stunde, sondern viermal so stark.

An jenem Freitagnachmittag, als Sturm Mathis tobte, haben die Messstationen von Meteo Schweiz im Berner Mittelland Böenspitzen von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Zusammenhang mit dem Gewitter, das gegen Abend losbrach, registrierte die Messstation von Koppigen sogar eine Böenspitze von 136 Kilometern pro Stunde. Dies wird in einem Blogeintrag von Meteo Schweiz als «aussergewöhnlich» bezeichnet.

Die Böenspitzen am 31. März 2023: Die Karte zeigt sehr hohe Werte im Berner Mittelland. Foto: Screenshot Meteo Schweiz

Der Zug in Büren zum Hof war gegen 17 Uhr entgleist. Betroffen war eine Next-Komposition. Next steht für Niederflur-Express-Triebzug. Eine einzelne Komposition ist 60 Meter lang und hat ein Leergewicht von 82 Tonnen. Es waren zwei Kompositionen zusammengehängt; die vordere kippte um, während die hintere stehen blieb.

25 Tonnen von der Seite

Res Hofmann hat die Kraft ausgerechnet, die auf den Zug wirkte, wenn man von einem Windstoss ausgeht, der 120 Kilometer pro Stunde erreichte: Er kam auf einen Wert von etwa 1250 Newton pro Quadratmeter, was plus/minus 125 Kilogramm entspricht. Nimmt man für die Seitenfläche der umgestürzten Komposition 200 Quadratmeter an (60 Meter mal 3,3 Meter), kommt man auf insgesamt 25 Tonnen.

Die Next-Züge fahren seit 2009 zwischen Solothurn und Bern hin und her. Hier sieht man zwei aneinandergehängte Kompositionen mit einer Gesamtlänge von 120 Metern. Foto: Homepage RBS

Ob aber diese Kraft tatsächlich ausgereicht habe, um die Komposition umzuwerfen, sei unklar, gibt Res Hofmann zu bedenken. Vielleicht sei die Windgeschwindigkeit in diesem Moment und an dieser Stelle noch grösser gewesen. Oder vielleicht hätten andere Faktoren eine Rolle gespielt – wie beispielsweise besondere Strömungsverhältnisse unter dem Fahrzeug hindurch. Das alles könne man nicht wissen.

Die Next-Züge des RBS sind 2,65 Meter breit und auf Schmalspur unterwegs. Die Spurweite beträgt bloss einen Meter. Foto: db

Ein nicht unwesentlicher Faktor dürfte sein, dass der entgleiste Zug auf Schmalspur unterwegs war. Die Distanz zwischen den Schienen beträgt beim RBS bloss einen Meter. Die Züge der SBB fahren dagegen auf «Normalspur», also mit einer Spurweite von fast anderthalb Metern. Es liegt auf der Hand, dass es weniger Kraft braucht, eine Schmalspurbahn zum Kippen zu bringen. Das Verhältnis von Wagenhöhe zu Standbreite ist ungünstiger.

Wenn 200 Schwinger einer Next-Komposition einen zeitlich exakt abgestimmten Bodycheck versetzen, wäre das ungefähr das Gleiche wie ein einzelner Windstoss von Mathis.

Trotz allem: Der Kräftevergleich ist interessant und macht den Sturm etwas fassbarer. Nimmt man an, ein Schwinger sei in der Lage, mit einem Schulterstoss einen Druck von 125 Kilogramm zu erzeugen, kann man sich die Szene plastisch vorstellen: Wenn 200 Schwinger einer Next-Komposition einen zeitlich exakt abgestimmten Bodycheck versetzen, wäre das ungefähr das Gleiche wie ein einzelner Windstoss von Mathis.

Dölf Barben ist Redaktor im Ressort Region Bern. Er arbeitet seit den 1990er-Jahren als Journalist im Raum Bern. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören die Politik auf Stufe Gemeinden und Kanton sowie die Landeskirchen. Mehr Infos @DoelfBarben

Fehler gefunden?Jetzt melden.