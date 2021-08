Corona-Medienkonferenz - Wie kann die Schweiz die Überlastung der Spitäler stoppen?

«Beim spezialisierten Personal drohten Engpässe»

Laut Masserey ist vor allem die Lage in den Spitälern angespannt. «Vor allem beim spezialisierten Personal drohen Engpässe», so die Leiterin Sektion Infektionskontrolle des BAG. Wegen der hohen Anzahl an täglichen Spitaleinweisungen müssten bereits heute operative Eingriffe verschoben werden.