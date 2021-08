«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie kann Ausgewogenheit falsch sein? Corona belebt eine alte Debatte neu: Wie redet man mit Leuten, die ganz anderen Fakten vertrauen? Sollen sie auch zu Wort kommen? Und was ist das, falsche Ausgewogenheit? Antworten in «Apropos». Philipp Loser , Jacqueline Büchi als Gast

Ursprung des Begriffs «False Balance»: Obwohl viele wussten, dass Tabakrauch schädlich für die Gesundheit ist, erhielten Tabaklobbyisten früher ähnlich viel Raum für ihre Behauptungen wie Rauch-Kritiker. Foto: Keystone

Soll man mit Impfgegnern und Massnahmenkritikerinnen reden, auch wenn sie nachweislich die Unwahrheit erzählen? Wie finden die Medien die Balance zwischen Meinungen und Tatsachen? Gibt es da einen Graubereich? Wie kommen in einer Gesellschaft am Schluss alle so zu Wort, dass der Diskurs fair und ausgewogen ist?

Die Pandemie rührt an die kleinen Fragen, und sie rührt an die grossen. Seit der «Club»-Sendung von vergangener Woche hat die Schweiz einen neuen Begriff kennen gelernt: «False Balance». Was bedeutet diese «falsche Ausgewogenheit» genau? Und wie geht man damit im journalistischen Alltag um? Diese Frage beantwortet Inlandredaktorin Jacqueline Büchi in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

