SVP-Kritik an den Städten – Wie in Bern die Millionen verschoben werden In der Schweiz fliessen riesige Geldbeträge zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden hin und her. Der «Schmarotzervorwurf» der SVP an die Städte trifft aber nicht zu. Simon Wälti

Im Westen wird Bern unvermittelt zum Land, das aber noch zur Stadt gehört. Foto: Raphael Moser

SVP-Präsident Marco Chiesa – nun seit einem Jahr im Amt – geisselte am 1. August die «Schmarotzerpolitik» der links-grünen Städte in der Schweiz. Das Land müsse für die Privilegien der Städte zahlen. «Die SVP will keine Schmarotzer», sagte Chiesa weiter. Seither hat das Wort Schmarotzer die öffentliche Diskussion geprägt. Auch Kantonalpräsident Manfred Bühler fand im Interview, dass zu viel Geld in die Städte fliesse. Aber wie sieht es denn eigentlich im Kanton Bern aus?

Der Blick auf die Finanzströme in der Schweiz zeigt, dass der Schmarotzervorwurf nicht berechtigt ist. Die Schweiz ist stark durch die Finanzausgleiche auf Bundes- und Kantonsebene geprägt. Die Zahlungen werden auf Franken und Rappen berechnet. Es handelt sich nicht um eine exakte Wissenschaft, da die Berechnungsgrundlagen auf politischen Kompromissen beruhen. Das Prinzip: Finanzstarke Kantone und Gemeinden zahlen ein, finanzschwache Kantone und Gemeinden profitieren. Ziel ist es, die Unterschiede im Land teilweise auszugleichen. Ein Überblick über die Geldströme, die zwischen Stadt und Land fliessen: