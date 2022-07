Der Sommer meines Lebens (Teil 1) – Wie ich einmal dachte, meine Eltern hätten mich verstossen Die «Magazin»-Autorinnen und Autoren verraten ihre schönsten (und schlimmsten) Ferienerinnerungen. Der erste Teil. Katja Früh , Thomas Meyer Mikael Krogerus , Dirk Gieselmann Christof Gertsch , Ursina Haller , Finn Schlichenmaier , Nina Kunz (Das Magazin)

Immer Nordsee, nie Mittelmeer: Dirk Gieselmann im Alter von gut acht Jahren. Foto: Erli Grünzweil

Wenn wir uns fragen, was wir gestern vor einer Woche gegessen oder welche Serie wir im April geschaut haben, dann können wir uns selbst bei intensivem Nachdenken nur schwer daran erinnern. Mit Sicherheit nie vergessen werden wir hingegen jenes erstmalige, grossartige, alles verändernde Gefühl, als wir uns das erste Mal in den Sommerferien verliebten. Oder Autostopp machten. Oder im Atlantik schwammen. Oder uns blamierten, wie der Autor dieser Zeilen, der im Alter von acht Jahren in den Sommerferien an einem Verkleidungswettbewerb mitmachte, siegessicher als Bonbon auftrat – und den letzten Platz belegte.