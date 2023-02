1 / 2 Dieses Bild entdeckte eine Leserin in einem Café in Neuseeland. Es weist verblüffende Ähnlichkeit auf mit… Foto: zvg

Meine persönliche Doppelgängerinnen-Geschichte begann mit der E-Mail einer Leserin. Sie schrieb, sie habe auf einer Reise in Neuseeland ein von einer Künstlerin gemaltes Porträt von mir gesehen. Zum Beweis schickte sie ein Foto mit: Das Bild hing an der Wand in einem Café «am Ende der Welt». Die Absenderin fand die Ähnlichkeit zwischen diesem Bild und meinem Autorenporträt verblüffend. Die Mail schloss mit der Frage: «Darf ich fragen, ob und wann Sie in Neuseeland waren und warum ein Bild von Ihnen dort hängt?»