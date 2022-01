1. Lauf in Kranjska Gora – Eine Schwedin in der Hocke deklassiert Gut-Behrami Die Tessinerin kehrt nach Corona-Isolation mit einem mässigen ersten Riesenslalomlauf zurück und sagt: «Ich hatte das Gefühl, dass ich gefährlich bin für andere. Es war schwierig, damit umzugehen.» René Hauri

Lara Gut-Behrami kann nach überstandener Corona-Pause wieder fahren. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es ist so etwas wie ein Mini-Comeback für Lara Gut-Behrami in Kranjska Gora. Geglückt ist es ihr nicht ganz. Die Tessinerin, die bei ihrem letzten Rennen, einem Super-G in St. Moritz am 12. Dezember des vergangenen Jahres, stürzte und spektakulär über die Fangnetze flog, verliert im ersten Lauf des Riesenslaloms über eineinhalb Sekunden auf die Schnellste.

Die 30-jährige Schweizerin fehlte zuletzt allerdings nicht wegen des Sturzes, sondern wegen eines positiven Coronatests. «Es ist schön, dass ich wieder aus dem Haus darf», sagte Gut-Behrami gegenüber SRF. Sie verpasste jüngst fünf Rennen und wird auch deshalb im Gesamtweltcup keine Chance mehr haben, die Besten zu bedrängen. «Klar wäre ich zuletzt gerne in Lienz gestartet, aber vor allem wollte ich mich wieder frei bewegen mit der Familie und mich normal fühlen. Ich hatte das Gefühl, dass ich gefährlich bin für andere, es war schwierig, damit umzugehen.»

Auf der Piste ist sie dann wenig gefährlich für die Schnellste. Das ist Sara Hector, die auf dem anspruchsvollen Hang zwischen den Toren immer wieder in die Hocke geht, aggressiv fährt, während Gut-Behrami die Tore oft andriftet. 1,53 Sekunden verliert sie auf die Schwedin. Allerdings befindet sie sich in bester und illustrer Gesellschaft: Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, die Führende und Zweite des Gesamtweltcups und derzeit die besten Technikerinnen, verlieren ähnlich viel Zeit, befinden sich mit 1,48 und 1,51 Sekunden Rückstand in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gut-Behrami und liegen auf den Rängen 14 und 15. Mithalten mit Hector können einzig Tessa Worley mit 8 und Marta Bassino mit 23 Hundertsteln Rückstand.

Zwei Schweizerinnen schneller

Riesenslalom-Weltmeisterin Gut-Behrami ist an diesem Samstagmorgen nur die drittschnellste ihres Teams. Michelle Gisin und Wendy Holdener schaffen sich mit den Plätzen 6 und 11 eine relativ gute Ausgangslage für den zweiten Lauf. «Es war abschnittsweise sehr gut, da konnte ich richtig aktiv sein», sagte Gisin in die Fernsehkamera. «Dann war ich wieder passiv und versuchte einfach, stabil auf dem Ski zu stehen. Es waren aber auch schwierige Bedingungen mit schlechter Sicht und unruhiger Piste.»

Immerhin war das Bild wieder einmal ein winterliches – im Gegensatz zu Zagreb diese Woche, wo Tausende Blätter auf der Piste einen seltsamen Anblick boten. Im Norden Sloweniens aber hat es zuletzt mächtig geschneit, die Baumwipfel sind entsprechend gepudert. Allerdings setzte der Schneefall erst spät in dieser Woche ein und konnten die Athletinnen kaum trainieren. Deshalb ist die Unsicherheit vor allem bei jenen erklärbar, die an diesem Wochenende zurückkehren. Wie Gut-Behrami.

