Nach norwegischem Windparkurteil – Wie hält es die BKW generell mit Menschenrechten? Ein Windpark in Norwegen, an dem die BKW beteiligt ist, verletzt laut einem Gerichtsurteil die Rechte der Sami. Die Folgen sind offen. Doch es stellen sich Fragen über diesen Fall hinaus. Simon Thönen

2018 protestierten Sami vor dem BKW-Hauptsitz. Foto: Franziska Rothenbühler

In einem überraschenden Urteil hat das oberste Gericht in Norwegen am Montag entschieden, dass der Bau des Windparks Fosen bei Trondheim die Rechte der indigenen Sami verletzt hat. Die Gemeinschaft sieht durch den Windpark die traditionellen Weidegebiete ihrer Rentiere bedroht.

Was das Urteil für den Windpark konkret bedeutet, ist jedoch offen. Denn dieser ist, gestützt auf frühere Urteile untergeordneter Gerichte, bereits in Betrieb. Das oberste Gericht äussert sich nicht dazu, wie es nun weitergehen soll. Die BKW ist als Minderheitsaktionärin beteiligt. BKW-Sprecher Tobias Habegger betont auf Anfrage, «dass der Bewilligungsprozess bisher rechtens war, aber das Urteil des obersten Gerichts schafft nun eine neue Ausgangslage».