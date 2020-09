Leserumfrage – Wie haben Sie abgestimmt – und warum? Am Sonntag stimmt die Schweiz gleich über fünf Vorlagen ab. Sagen Sie uns, welche Argumente Sie überzeugt haben. Andreas Saurer

Weichenstellung in der Europapolitik: Abstimmungswerbung für die Begrenzungsinitiative im Nationalratssaal. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Programm am Abstimmungssonntag ist dicht. Das Stimmvolk muss auf eidgenössischer Ebene über nicht weniger als fünf Vorlagen entscheiden: die SVP-Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und die Kampfjet-Beschaffung. Zudem stehen mit dem Vaterschaftsurlaub und Steuerabzügen für Kinder auch familienpolitische Vorlagen auf dem Stimmzettel.

Wie haben Sie abgestimmt? Finden Sie, dass maximal zwei Wochen Vaterschaftsurlaub reichen? Und was glauben Sie, wie es nach der Begrenzungsinitiative in der Europapolitik weitergehen wird? Sagen Sie uns Ihre Meinung, und nehmen Sie hier an der Nachbefragung von 20 Minuten und Tamedia teil. Aus aktuellem Anlass stellen wir auch einige Fragen zur Corona-Situation. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!