Fitter in 4 Wochen – Wie gesund ist unser Brot? Fast alle Menschen in der Schweiz essen es täglich. Der Trend geht zum vollwertigen Backwerk. Lebensmittelexperten tüfteln an neuen Zutaten und Verfahren – um das Brot wieder natürlicher zu machen. Anke Fossgreen

In der Regel gilt: Je dunkler das Brot ist und je mehr Körner es hat, umso mehr Nährstoffe liefert es. Foto: Getty Images/iStockphoto

Brot ist ein Grundnahrungsmittel, und die meisten Menschen essen es hierzulande fast täglich. Dabei steigen die Ansprüche an das beliebte Backwerk. So ist zum Beispiel der Anteil an frisch gebackenen Bio-Broten in den letzten Jahren gestiegen.