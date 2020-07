Zusammenfassung

Der Kanton Zürich verordnet den Zürcher Clubs nach den beiden «Superspreader-Events» in Zürich und Spreitenbach schärfere Regeln.

Ab Freitag müssen Partygäste obligatorisch ihren Namen bekanntgeben und die Richtigkeit der Angabe mittels ihrer Identitätskarte oder eines Passes beweisen. Die ID darf aber von den Clubs nicht kopiert werden. Weiter müssen die Partyleute ihre Handynummer angeben, wobei die Clubs dafür verantwortlich sind, diese zu überprüfen. Auch müssen die Club-Besucherinnen und -Besucher eine gültige E-Mail-Adresse angeben, und das alles elektronisch, und nicht auf einem Fresszettel. So soll sichergestellt werden, dass das Contact Tracing im Falle einer Corona-Ansteckung möglich ist, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli anlässlich einer Presseoriantierung am Mittwoch sagte.

Falsche Kontaktdaten, Fantasienamen und fehlende Angaben auf den Besucherlisten des Flamingo-Clubs hatten am Wochenende die Suche nach Partygästen erschwert, die sich eventuell am 21. Juni im Club an der Zürcher Limmatstrasse infiziert hatten. Wie sich zeigte, waren sechs Männer Träger des Coronavirus gewesen, worauf 300 Personen in Quarantäne geschickt wurden

Flamingo-Club wird nicht geschlossen

Die Clubs werden zudem dazu verpflichtet, dem Kanton den verantwortlichen Betreiber sowie drei weitere Personen zu nennen, die Zugriff auf die Besucherlisten haben und von 7 bis 22 Uhr erreichbar sind. So soll sichergestellt werden, dass die Gesundheitsdirektion innert maximal zwei Stunden Zugriff auf die Kontaktdaten erhält, falls sich nachträglich herausstellt, dass eine infizierte Person unter den Gästen war.

Der Flamingo-Club, in dem es an einem Anlass am 21. Juni zu mehreren Ansteckungen gekommen ist, wird vorerst nicht geschlossen. Der Club hat laut Rickli zugesichert, die neuen Vorschriften einhalten zu können. Der Kanton wird dies am Donnerstag kontrollieren. Die SVP-Regierungsrätin kritisierte, dass der Flamingo-Betreiber mit einem Entwurf einer superprovisorischen Verfügung für eine Club-Schliessung an die Medien gelangt ist, was zu Missverständnissen geführt hat.

Rickli ritzt Kollegialprinzip

Pikant war eine Randbemerkung Ricklis zum Thema Maskenpflicht im ÖV. Sie sagte, sie sei dafür gewesen, doch habe der Regierungsrat nichts davon wissen wollen. Wer mehr erfahren wolle, müsse Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) fragen.

Wenn ein Regierungsmitglied nach einem Beschluss ihre konträre, persönliche Meinung kundtut, ist das streng genommen eine Verletzung des Kollegialprinzips. inhaltlich spielt dies allerdings keine Rolle mehr, da der Bundesrat die Zürcher Regierung inzwischen übersteuert hat. (pu/sda)