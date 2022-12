Nordkorea in Zahlen – Wie gefährlich ist Kim Jong-un? Raketen und Atombomben: Nordkorea feuert mehr Testgeschosse ab als je zuvor, Diplomatie gibt es keine mehr. Doch wie mächtig ist das Regime? Und was will der Diktator eigentlich? Thomas Hahn

Kim Jong-un mit einem Mädchen, das vermutlich Kim Ju-ae ist, seine zweite Tochter, auf dem internationalen Flughafen von Pyongyang. Im Hintergrund eine neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong Gun 17 (November 2022). Foto: AFP

Der Politiker Dendev Terbishdagva, 66, glaubt an das Gute in Nordkorea. Er kann das, denn er hat selbst erlebt, dass sich sozialistische Diktaturen in Demokratien verwandeln können. Er kommt aus der Mongolei, die auch mal eine Volksrepublik war. Er studierte in der DDR. Später wurde er Parlamentarier und Minister.