Deutschland dominiert auf Eis – Wie gähn kann Sport sein? Gehen die Deutschen in den Eiskanal, rutschen unten die Goldmedaillen raus. Oder anders gesagt: Weshalb Bob und Rodeln nur noch langweilen. Eine Polemik. David Wiederkehr

Gewohntes Bild beim Rodeln: Deutscher Jubel. Hier feiern die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt. Foto: Adam Pretty (Getty Images)

Natürlich. Das auch noch. Noch ein Doppelsieg. Nochmals Gold und Silber.

Dank Laura Nolte und Mariama Jamanka hat Deutschland am späten Pekinger Samstagabend auch im Zweierbob der Frauen gross abgeräumt. Nach zwei Doppelerfolgen und zwei weiteren Goldmedaillen im Rodeln. Nach Gold und Silber sowie nochmals Gold im Skeleton. Und besonders: nach einem Dreifachsieg im Zweierbob der Männer. Bleibt die Entscheidung im Vierer vom Sonntag – nach zwei der vier Läufe liegen auf den ersten vier Plätzen drei deutsche Schlitten.

Kurz gesagt: Wann immer Deutschland oben anläuft, um sich in den Eiskanal zu stürzen, fallen unten ein paar Medaillen raus. Von den 24 Medaillen der deutschen Sportlerinnen und Sportler an diesen Winterspielen wurden nicht weniger als 14 auf Kufen gewonnen.

Auch die Schweiz ist einseitig

Klar, jeder macht, was er kann. Die Schweiz zum Beispiel kommt derzeit auch nur auf Schnee zurecht. Auf Eis, der anderen winterolympischen Unterlage, tut sie sich schwerer. Von den 14 Medaillen der Delegation von Swiss Olympic kommen neun von den Alpinen und vier von den Ski-Freestylern. Snowboarder Jan Scherrer mit seiner Halfpipe-Bronze ist wenigstens beim Arbeitsgerät die willkommene Ausnahme.

Deutschland war schon Skisprungland oder Biathlonland, doch seit je ist es Kufenland, einig Kufenland übrigens – schon vor der Wiedervereinigung zählten Bobpiloten und Rodlerinnen aus der BRD und der DDR zur Weltspitze. Danach wurden sie nur noch unschlagbarer. Sie hiessen Wolfgang Hoppe oder Steffi Martin, Silke Kraushaar oder Christoph Langen. Und «Hacklschorsch» natürlich: mit dem Schlitten dreimal Olympiasieger und zehnmal Weltmeister. Eine Ikone.

Mehrfach-Olympiasieger, Mehrfach-Weltmeister, Ikone: Georg «Hacklschorsch» Hackl hat das Rodeln dominiert. Foto: Herbert Knosowski (Keystone)

Seit 1992 gewannen die Deutschen im Bob 13 der 25 Goldmedaillen (52%), im Rodeln sogar 22 von 30 (73%). Überhaupt scheint es vorab Rodeln nur deshalb zu geben, damit den Deutschen bei Olympischen Spielen nicht plötzlich die Medaillen ausgehen. Bekam es «Hacklschorsch» seinerzeit wenigstens mit Grössen wie Armin Zöggeler oder Markus Prock zu tun und die Bobfahrer mit den einst recht stolzen Schweizern, so stört heute kaum noch jemand die Party. Seit 2010 gewann Deutschland im Rodeln 13 von 14 Goldmedaillen.

Wer sich bei den Olympischen Spielen ein Wetteifern zwischen den Nationen verspricht, wird im Eiskanal enttäuscht. Jedes Mal wieder, jedes Mal noch etwas mehr. Die Gegner sind maximal Kulisse.

So viel grösser als die Konkurrenz: Deutscher Luftsprung an der Siegerehrung nach dem Rodeln-Teamwettbewerb. Foto: Alex Pantling (Getty Images)

Seit 1964 ist das Rodeln olympisch, Medaillen für die Schweiz in dieser ganzen Zeit: null. Aber die Schweiz hat ja auch nur eine Bob- und Schlittelbahn, und die ist noch nicht einmal temporär, sondern muss jedes Jahr neu gebaut werden (von Wanderarbeitern aus Südtirol übrigens). In Deutschland ist die Infrastruktur ganz auf diesen eigentlichen Nationalsport ausgerichtet: Es gibt vier Bahnen für internationalen Kufensport und sieben weitere Strecken, die für kleinere Events und zu Trainingszwecken genutzt werden.

So gesehen, ist es viel mehr ein Wunder, hatten die Schweizer wenigstens im Bobsport überhaupt einmal Erfolg. Und weniger, dass sie jetzt hinterherfahren. Die Realität an diesen Winterspielen ist nämlich so: Während Deutschland im Vierer nach dem Dreifachsieg greift, wäre Simon Friedli, der Pilot von Schweiz 2, für einmal nur schon froh, er würde im dritten und vierten Lauf vom Sonntag den brasilianischen Bob hinter sich lassen.

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.