Alternative Schulen – Wie freies Lernen geht In der alten Fabrik, im ausgedienten Gasthof: Im Kanton Bern eröffnen immer mehr private Schulen. Ein Blick in verschiedene Reformschulen, zum Beispiel auf dem Gurtenareal. Naomi Jones

In der ehemaligen Fabrikhalle der Gurtenbrauerei wird jetzt gebüffelt statt gebraut. Foto: Raphael Moser

Als Erstes fallen die grossen Pflanzen, eine Schaukel und eine Hängematte mitten im Raum auf. Drumherum ist viel Platz. Ein etwa zwölfjähriger Knabe dreht mit dem Rollbrett Runden. Die Schüler und Schülerinnen der SIM-Schule in der ehemaligen Gurtenbier-Fabrikhalle in Wabern machen grosse Pause. Trotzdem arbeitet ein grösseres Mädchen konzentriert an einem Tisch. Die Atmosphäre ist ruhig.

An dieser Schule sagen die Kinder, was sie lernen wollen. Jedes Kind arbeitet an einem eigenen Programm. Dies aber nicht nur, weil die Kinder unterschiedlich alt und begabt sind. Unter seinen Schülern und Schülerinnen habe es Kinder mit Hochbegabung und Lernbehinderung, Angststörungen, Burn-out-Symptomen oder anderen Diagnosen, sagt Xaver Mueller. Er hat die private Sonderschule im Frühling 2020 gegründet. Das individuelle Lernen ist Konzept. SIM steht für «systemisch intrinsisch motiviert». Die Kinder und Jugendlichen sollen hier aus eigenem Antrieb und Interesse lernen.

Xaver Mueller hat die private Sonderschule 2020 gegründet. Foto: Raphael Moser

Das ist etwas, was sich immer mehr Eltern für ihre Kinder wünschen. In einer Onlineumfrage des Schulmuseums in Köniz, an der über 1150 Personen teilgenommen haben, sprechen sich 72 Prozent der Befragten für eine Schule aus, in der die Kinder ihr Programm möglichst individuell zusammenstellen können.

Auch der Trend des Homeschoolings dürfte Ausdruck davon sein. Obwohl das Phänomen gemessen an der Gesamtzahl von 114’000 Schulkindern im Kanton Bern verschwindend klein ist, ist die Richtung klar. Wurden 2011 noch 166 Kinder zu Hause unterrichtet, waren es 2021 schon 934, wobei Homeschooling zum Teil auch in freikirchlichen Kreisen beliebt ist.

Laufend werden neue Privatschulen eröffnet. Seit 2018 wurden im Kanton Bern sieben gegründet. Da allerdings immer wieder welche schliessen, stagniert ihre Zahl bei rund 50 im Kanton. Eltern seien heute viel stärker auf der Suche nach offenen, alternativen, freien Formen, beobachtet etwa Michael Müller von der Rudolf-Steiner-Schule in Ittigen. Wie also geht individualisierter Unterricht?

Individuell, aber nicht völlig frei

In der alten Fabrikhalle der SIM-Schule schlägt ein Gong dreimal: Das grosse Mädchen am Tisch schliesst sein Buch, der Knabe mit dem Rollbrett bremst, und aus der Hängematte schlüpft ein kleines, etwa achtjähriges Mädchen. Alle versammeln sich jetzt bei einem grossen Tisch. Es geht darum, den zweiten Teil des Vormittags zu organisieren.

Kurz darauf verteilen sich die Schüler und Schülerinnen wieder in der Halle. In einer Ecke brüten zwei Buben über Büchern. An einem anderen Tisch sitzen drei Teenager hinter Computern, ein Teil der Kinder geht mit vier Lehrkräften nach draussen, während ein kleiner Bub von einem fünften Lehrer sanft zu einem Laptop geführt wird. Wollte er das?

Eltern müssen es aushalten

Auch in der SIM-Schule lernen die Kinder nicht völlig frei, wie Mueller erklärt. Etwa alle sechs Wochen würden die Kinder gemeinsam mit den Eltern und Lehrpersonen einen Stundenplan festlegen. Dabei müssten die Eltern und Lehrpersonen aushalten, dass ein Kind möglicherweise während Wochen zwar Englisch und Französisch, aber keine Mathematik lerne, sagt Mueller.

Die Kinder an der SIM-Schule arbeiten an einem individuellen Programm. Foto: Raphael Moser

Und möglicherweise wähle ein Kind zunächst nur sportliche und handwerkliche Tätigkeiten. Oft würden die Kinder aber von anderen Kindern dazu inspiriert, sich für etwas zu interessieren. Und natürlich versuchten die Lehrpersonen, ihre Schüler und Schülerinnen für dies und jenes zu begeistern.

«Wir geben den Rahmen vor, aber die Kinder entscheiden selber, wann sie was tun wollen.» Xaver Mueller, Schulleiter

Die meisten Lehrpersonen an der SIM-Schule sind Quereinsteiger mit zusätzlicher pädagogischer Ausbildung – etwa ein Musikwissenschaftler, ein Zimmermann oder eine Traumapsychologin. Mueller hat gemäss eigenen Angaben nach dem Lehrerseminar ein Grundstudium in Geschichte und Geografie gemacht.

«Wir geben den Rahmen vor», sagt Mueller. Dazu gehören neben Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch auch Geografie, Chemie, Geschichte und Lebenskunde. Zudem es gibt ein Kickbox-Training, eine Mofa- und eine Zimmermannswerkstatt. Kinder, die sich für Natur interessieren, können regelmässig auf einem Demeter-Hof mitarbeiten, eine Kunstglaserin erteilt gestalterische Kurse, und ein Musiker musiziert mit den Kindern. «Aber die Kinder entscheiden selber, wann sie was tun wollen.»

Nadja und Michael Finger haben in einem ehemaligen Landgasthof in Steffisburg eine alternative Schule gegründet. Foto: Patric Spahni

Selber entscheiden dürfen auch die Kinder in der Yeah-Schule in Steffisburg. «Wenn ein Kind aber ein Projekt gewählt hat, ist das verbindlich», sagt Nadja Finger. Das Kind könne somit nicht jeder Laune folgen oder Schwierigkeiten ausweichen.

Die Heilpädagogin hat die alternative Privatschule im August zusammen mit ihrem Mann eröffnet. Dort unterrichten die beiden gemeinsam mit vier Lernbegleitern und -begleiterinnen 14 Kinder zwischen vier und acht Jahren in einer sogenannten Basisstufe. Die Erwachsenen gestalten eine Lernumgebung und machen Lernangebote. Diese richten sich nach dem Lehrplan 21. Werden die Kinder grösser, will Finger das Angebot auf die Mittel- und später auch auf die Oberstufe ausdehnen.

Karin Truttmann baut im Kinderhaus an der Aare eine Basisstufe auf. Foto: Valérie Chételat

Solche Ideen sind nicht neu. Sie stammen unter anderen von Jean-Jacques Rousseau und Johann Heinrich Pestalozzi. Schon seit über 100 Jahren gibt es die von einer italienischen Ärztin gegründeten Montessori-Schulen, wo sich die Kinder, von speziellen Materialien angeregt, ihre Beschäftigung selbst aussuchen. Auch sie werden von Lehrpersonen eher begleitet denn angeleitet. Die Montessori-Schulen in Bern haben ebenfalls Zulauf. So baut etwa die Leiterin der Montessori an der Aare, Karin Truttmann, gerade eine Basisstufe für Kinder bis zur zweiten Klasse auf. Und die Montessori-Schule für Kinder bis zur sechsten Klasse konnte ausbauen.

Die reformpädagogischen Ideen sind zum Teil auch in den Lehrplan 21 geflossen. Doch im Alltag der meisten Volksschulen bleibt der Spielraum für das Individualisieren des Unterrichts klein. Die Klassen sind gross, und der Stundenplan ist aus organisatorischen Gründen eng getaktet. Vor allem haben die alternativen Schulen einen ganz anderen Betreuungsschlüssel als die Volksschule.

Mehr Platz und mehr Lehrpersonen

An der SIM-Schule betreut eine Lehrperson höchstens fünf Kinder aufs Mal. In der Steffisburger Privatschule Yeah sind es höchstens sechs, und bei Karin Truttmann kommen auf 30 Kinder zwei Lehrpersonen und eine Betreuerin. In der Volksschule steht in der Regel eine Lehrperson vor 20 bis 25 Kindern, und zwar in einem Raum von etwa 60 Quadratmetern.

«Wir haben ganz andere Ressourcen als die Volksschule», sagt Xaver Mueller. Damit meint er neben dem Betreuungsschlüssel die Qualifikationen der Lehrpersonen und den Platz. In der Fabrikhalle wirken die 35 anwesenden Schulkinder und 10 Lehrpersonen, als wären sie eine kleine Gruppe.

In der grossen Fabrikhalle der SIM-Schule hat es sogar Platz zum Rollbrettfahren. Foto: Raphael Moser

Yeah verlangt gemäss Website von den Eltern je nach Anzahl Kinder 12 bis 18 Prozent ihres Bruttoeinkommens. Die Montessori-Schule Bern kostet einkommensabhängig zwischen 716 und 1650 Franken pro Kind und Monat. Deutlich teurer ist etwa die École d’Humanité auf dem Hasliberg. Ein Jahr Internat kostet 65’000 Franken, davon sind 28’000 Franken für den Unterricht. Alle finanzieren sich ausserdem über Spendengelder.

Allerdings: Auch ein Schulkind der Stadt Bern kostete die Steuerzahlenden letztes Jahr durchschnittlich rund 1000 Franken im Monat und somit gar nicht so viel weniger als ein Kind in der Montessori-Schule.

Mit freier Schule zum Traumberuf

Bei all dem bleibt die Frage offen, ob die Kinder, wenn sie ihre Lerninhalte selber wählen, lernen, was sie sollen. Wie die Volksschulen werden Privatschulen vom Kanton beaufsichtigt. Wer eine Schule eröffnen möchte, braucht eine Bewilligung. Grundsätzlich ist der offizielle Lehrplan auch für alternative Schulen verbindlich.

Letztlich kann aber nicht einmal die Volksschule für den Lernerfolg eines Kindes garantieren. Doch auch Kinder aus Reformschulen können ans Gymnasium gehen. Zu den Schülerinnen und Schülern aus der Volksschule lasse sich kein genereller Unterschied ausmachen, schreibt der Rektor des Gymnasiums Thun, Marius Gränicher, auf Anfrage. Andere Berner Gymnasien bestätigen das.

Justin Glatthard besuchte die École d’Humanité auf dem Hasliberg. Heute macht er in Bern eine Lehre als Fotofachmann. In der Berufsschule sei er motiviert. «Weil ich eine Passion für das Fotografieren habe, will ich die Lehre unbedingt schaffen», sagt er.

An der École stellte Glatthard seine Stundenpläne mithilfe einer Tutorin zusammen. Um den Sekundarschulabschluss zu machen, seien gewisse Fächer Pflicht gewesen, und die Tutorin habe ihm bei der Auswahl der Fächer aber Leitplanken gesetzt. «Sonst wäre ich nur ins Englisch gegangen», sagt er und lacht. An der Schule habe er vor allem die kleinen Lerngruppen und den menschlichen Umgang der Lehrpersonen mit den Jugendlichen geschätzt. «Sie begegneten uns auf Augenhöhe, und wir durften sie duzen.»

Naomi Jones ist Redaktorin im Ressort Bern. Sie schreibt vorwiegend über Bildung. Aber immer gerne auch über Umwelt, Politik, Themen aus der Agglomeration oder über Tagesaktuelles. Mehr Infos

