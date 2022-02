Was geht? Unsere Ausgehtipps der Woche – Wie feministisch ist eine Superheldin, die ein Mann erfunden hat? Und wo gibt es den besten Mainstream-Jazz? Hier kommen unsere Kulturtipps für die Sportwoche. Kulturredaktion

Zwei Aussteigerinnen im Wald: «La Cabane»

Eine Hütte, zwei Frauenschicksale: «La Cabane» mit Nina Mariel Kohler. Foto: Yoshiko Kusano

Fast 150 Jahre liegen zwischen zwei Frauen, die in einer Waldhütte Zuflucht suchen. Die eine ist die fiktive Figur Elisabeth von Matt, eine Frauenrechtlerin; die andere eine Protagonistin aus der heutigen Zeit. Während Letztere am verrosteten Frauenbild der modernen Schweiz verzweifelt, wollte von Matt den politischen Entwicklungen von 1874 entfliehen. Was verbindet die Frauen? Und was hat sich gesellschaftlich in 150 Jahren getan? Um diese Frage kreist das Monologstück «La Cabane» der Berner Theatergruppe Heiniger/Forrer. (lri)