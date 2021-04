Öffnungsschritte des Bundesrats – Wie es zur grossen Öffnung kommen konnte Alain Berset wollte noch eine Woche zuwarten, Ueli Maurer im Mai alles öffnen. Abgesehen davon scheinen die aktuellen Öffnungsschritte im Bundesrat aber in seltener Harmonie beschlossen worden zu sein. Philipp Loser , Markus Häfliger , Markus Brotschi , Beni Gafner

«Ein vertretbares Risiko» – Gesundheitsminister Alain Berset während der Medienkonferenz vom Mittwoch. Foto: AFP

Was ist es denn nun? Ein schwarzer Tag für die Schweiz? Oder endlich ein richtig guter? Der vielleicht beste seit langem?

Wer kurz nach der Medienkonferenz von Bundesrat Alain Berset auf die sozialen Medien ging (selten eine gute Idee), der erlebte die Spaltung, die seit der Pandemie durch gewisse Kreise der Bevölkerung geht, wie durch eine besonders starke Lupe vergrössert. Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt.

Die Wahrheit liegt wohl, wie so oft, irgendwo in der Mitte. «Wir sehen, wie fragil die Situation ist», sagte Berset irgendwann zum Schluss der Medienkonferenz vom Mittwochnachmittag. «Ist das nun ein Signal, dass die Pandemie langsam zu Ende ist? Nein. Aber wenn wir uns alle an die Schutzmassnahmen halten, dann ist ein solcher Schritt trotz steigender Zahlen möglich. Er ist eine Perspektive.»