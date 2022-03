Serie «Wie wir leben» – «Wie es sich anfühlt, in einer fremden Wohnung zu leben? Ich liebe es» Heather Hope (50) wohnt mietfrei in den schönsten Häusern rund um die Welt: Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie professionelle Haus- und Tier-Sitterin. Tina Huber

Sie betreuen Häuser und Tiere, während die Besitzer verreist sind: Heather Hope und Volkan Akkurt. Fotos: PD

«Ich bin schon immer gerne gereist. In meinen Zwanzigern als Rucksacktouristin, ab meinen Dreissigern gemeinsam mit meinem Mann Volkan. Er ist in der Türkei aufgewachsen, ich in New York City, und getroffen haben wir uns an der Uni in Wisconsin. Seit 20 Jahren sind wir ein Paar, und je älter wir wurden, desto mehr gefiel uns das langsame Reisen. Also kündigten wir mehrmals Job und Wohnung und lebten monatelang in fremden Städten. Doch jedes Mal, wenn wir zurückkehrten nach New York, mussten wir von vorne anfangen. Das war schwierig.