Widersprüchliche Signale – Wie ernst ist es Putin mit seinen Atomdrohungen? Der Kreml spreche immer dann von Atomwaffen, wenn es in der Ukraine militärisch schlecht laufe, sagen russische Experten. Doch der eigentliche Adressat der Drohungen sei der Westen. Silke Bigalke aus Moskau

Das atomare Drohpotenzial ist gross: Eine russische Iskander-Rakete, die atomar bestückt werden kann, bei einer Militärübung in der Nähe von St. Petersburg. Foto: AP

Die Drohung ist seit dem ersten Kriegstag in der Welt. Schon damals, am 24. Februar, richtete Wladimir Putin sie gegen den Westen: «Wer immer sich uns in den Weg stellt oder unser Land bedroht», sagte er in einer TV-Ansprache, der müsse wissen, dass Russlands Antwort «Folgen für Sie haben wird, wie Sie sie in Ihrer Geschichte noch nicht erlebt haben». Russlands Atomwaffen erwähnt Putin seither häufiger in seinen Reden, und längst beschäftigen sich auch russische Experten mit den Schattierungen seiner Atomwaffenrhetorik, die zwischen Drohungen und Beschwichtigungen schwankt, manchmal innerhalb weniger Wochen.