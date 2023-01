Sweet Home: Einrichtungsberatung – Wie eine langweilige Wohnung Charakter bekommt Es ist nicht ganz so einfach, Wohnungen ohne interessante Architektur wohnlich und persönlich einzurichten. Doch diese Ideen helfen dabei. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Nutzen Sie die Ecken

Gemütliche, elegante Ecke mit zwei Sofas. Interiordesign und Foto: Christian Bense Interior Design

Wenn Sie bei Einrichtungsbeispielen bloss auf die schönen Räume schauen und dabei frustriert sind, weil Sie selbst in einer langweiligen Wohnung leben, geben Sie auf, bevor Sie es überhaupt versucht haben. Interessante Altbauwohnungen oder spannende moderne Architektur sind nicht der Durchschnitt – schon gar nicht in einem ausgetrockneten Wohnungsmarkt, bei dem man erst noch nie genau weiss, wie lange man in einer Mietwohnung bleiben kann. Viele Häuser, nicht nur alte, werden abgerissen, totalsaniert, wechseln Eigentümer und die Wohnungen werden dann für die meisten unerschwinglich. Wohnen ist ein sehr wichtiges Stück Leben und dieses geniesst man am besten im Moment. Mit ein wenig Goodwill, guten Ideen und einigen Tricks kann man auch langweiligen Wohnungen Persönlichkeit, Wärme, Behaglichkeit und Stil verleihen.