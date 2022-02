Geschasste Heimatwerk-Leiterin – Wie eine falsche Anschuldigung eine Karriere ruinierte Sie wird der Veruntreuung beschuldigt und entlassen. Drei Jahre später rehabilitiert ein Gericht die ausgebootete Geschäftsführerin des Berner Heimatwerks. Michael Bucher

Das Berner Heimatwerk mit seinem Geschäft in der unteren Altstadt hat turbulente Zeiten hinter sich. Foto: Raphael Moser

Ruth Lundquist geht es mittlerweile wieder besser. «Ich will nach vorne blicken», sagt sie, während sie sich an den Esstisch ihrer Wohnung im Emmental setzt. Vor ihr liegt ein dicker Bundesordner. In den Akten darin ist nachzulesen, was auch in ihrem Gesicht zu erkennen ist: die Folgen eines zermürbenden Kampfs.