Legendäres Hotelierpaar Ritz – Wie ein Walliser Kuhhirt und seine Frau das Luxushotel neu erfanden Er: ein Bauernsohn. Sie: eine Hoteliertochter aus Monte Carlo. Gemeinsam diente das Ehepaar Ritz Königen und Weltstars – und zahlten selbst einen hohen Preis dafür. Irene Helmes

Monsieur and Madame Ritz. Er war 37, sie 20 Jahre alt, als sie heirateten. Foto: Bettmann Archive

«Was muss ein Hotel nicht alles sein! Ein Heim für Ruhebedürftige, eine Geschäftszentrale für Spekulanten, eine Unterhaltungsstätte für die Jugend, eine Oase für Weltenbummler, ein Treffpunkt für Verliebte, ein Ankerplatz für Mütter heiratsfähiger Töchter, der Spiegel der grossen Welt und doch wieder ein eigener kleiner Kosmos …»

Als Marie-Louise Ritz während des Zweiten Weltkrieges die Biografie ihres längst verstorbenen Mannes schreibt, kennt sie die Branche mit all ihren damaligen Eigenheiten wie kaum eine andere Frau. Heute würde man sie eine «working mom» nennen, schreibt sie doch auch: «Mein Sohn Charley erinnerte mich noch kürzlich an die vielen bewegten Nächte, die er als Kind in den Gepäcknetzen der französischen Bahnen verbracht hat.»