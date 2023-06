Langsamverkehr in Laupen – Wie ein Veloweg 40 Jahre auf der Strecke blieb Alle wollen einen Radweg von Laupen nach Gümmenen. Doch man steht sich gegenseitig im Weg. Ein Blick zurück und wie es weitergehen könnte. Benjamin Lauener

Die weite Fläche der Laupenau wäre wie gemacht für einen Veloweg. Bisher scheiterten aber alle Projekte. Foto: Beat Mathys

Und dann sang das Chörli an der Gemeindeversammlung in Laupen «Wir sind mit dem Velo da». Durchzogene Erheiterung. Es gibt zwar Velowege in Laupen, doch keinen nach Gümmenen. Das ist seit 40 Jahren so. Obwohl alle Beteiligten einen Radweg möchten, einig wurden sie sich nie.