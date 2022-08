Neue Attraktion in Thun – «Wie ein Theaterstück ohne Schauspieler» Derzeit entsteht der Thuner Wasserzauber. Die künstlerische Verantwortung trägt Roland Nenzel – ein charismatischer Deutscher. Wie es dazu kam und was er vorhat. Michael Gurtner

So könnte der Wasserzauber in Thun aussehen: Bild aus Berlin. Foto: PD / Consortium Eventtechnik

Der Zauber – er soll erhalten bleiben. Wer denkt, Roland Nenzel erkläre im Gespräch minutiös, was die Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 30. September beim Wasserzauber in der Thuner Innenstadt erwartet, sieht sich getäuscht. Zu erzählen hat der künstlerische Leiter der neuen Attraktion allerdings so einiges. Und das eine oder andere Detail verrät der 49-Jährige dann doch. Aber dazu später.