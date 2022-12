Milch produzieren im Krieg – Wie ein Seeländer Agronom seinen Betrieb in der Ukraine am Laufen hält Der Seeländer Thomas Graf hat in den letzten 15 Jahren zusammen mit zwei Partnern in der Ukraine einen Milchbetrieb aufgebaut. Der Krieg hat auch für sie alles verändert. Jana Tálos (BT)

Noch laufen die Melkmaschinen. Wegen regelmässiger Stromausfälle müssen die Mitarbeitenden aber immer wieder auf Notstromgeneratoren zurückgreifen. Foto: zvg

Der Angriff Russlands auf die Ukraine kam für Thomas Graf, seine Mitarbeitenden und Geschäftspartner wie für viele Ukrainerinnen und Ukrainer unerwartet. Eben noch hatte man auf dem Milchbetrieb in Parijvka, einem Dorf rund 220 Kilometer südwestlich von Kiew, damit begonnen, den Bereich der Milchverarbeitung zu Käse, Joghurt und anderen Produkten auszubauen, und nach einem guten Landwirtschaftsjahr 2021 die Löhne der Mitarbeitenden um 20 Prozent erhöht. Nun stand plötzlich die Existenz des Hofs auf dem Spiel.

«Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und ob und wie lange die Infrastruktur des Landes noch funktionieren wird», erinnert sich Graf, der den Hof Zoloti Luky (Goldene Wiesen) seit 2006 mit seinem Studienfreund Hans Ryter und dem ukrainischen Berufskollegen Vadym Rekunenko aufgebaut hat. Rekunenko führt den Betrieb vor Ort, Graf agiert mehrheitlich von Brüttelen im Seeland und Ryter von Bern aus.

Immer wieder Raketen

Bauchschmerzen bereitete den dreien kurz nach Kriegsausbruch vor allem das Saatgut, das der Hof für die Produktion von Futtermittel benötigt. Wäre es nicht geliefert worden, hätte der Betrieb den Sommer über kein Futter für die rund 240 Kühe und 150 Jungtiere anbauen können. Die Konsequenz: Die Herde hätte im Herbst geschlachtet und der Betrieb eingestellt werden müssen.

Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Trotz erschwerten Bedingungen konnte das Saatgut für Mais und Luzerne im April beschafft und im Mai ausgesät werden. «Die Ernte war okay, nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Wir haben genug Futter, um die Herde über den Winter zu bringen», sagt Graf.

Die Region um den Milchbetreib Zoloti Luky ist bisher von den Kriegshandlungen verschont geblieben. Foto: zvg

An anderen Herausforderungen mangelt es den Menschen vor Ort jedoch nicht. Das Gebiet rund um Parijvka, laut Graf ein Dorf in der Grösse von Brüttelen, ist bisher zwar von den Kriegshandlungen verschont geblieben. Doch es komme immer wieder vor, dass Raketen über die Felder fliegen. Auch die Stromausfälle häuften sich in der letzten Zeit. Zur Überbrückung verfüge der Hof zwar über einen grossen Dieselgenerator, dank dem die Melkmaschinen, die Milchkühlung und der Betrieb der Käserei am Laufen gehalten werden kann. Gerade am Montag ist dieser aber nach intensivem Gebrauch ausgestiegen.

«Da alle Werkstätten in der Region mit denselben Problemen kämpfen, kann die Reparatur noch länger dauern», sagt Thomas Graf. Betriebsleiter Vadym Rekunenko musste kurzfristig zwei kleine Generatoren organisieren. Ein neuer sollte am Wochenende eintreffen. Ob es klappt, ist in Kriegszeiten ungewiss.

Der blanke Horror

Von anderen ausländischen Bauernbetrieben im Kriegsgebiet im Osten des Landes weiss Graf, dass ihnen nicht nur die Betriebe zerstört, sondern die russischen Truppen teilweise auch die ganze Agrartechnik im Wert von Millionen von Franken gestohlen haben. Einige der Traktoren waren mit GPS ausgestattet und seien in Tschetschenien geortet worden.

Das zeige, dass in den russischen Truppen nicht nur ausgebildete Soldaten, sondern auch viele Kriminelle agieren. «Es wird geplündert und geraubt – für die Zivilbevölkerung ist es der blanke Horror», sagt Graf.

«Die Lage ist für sie nicht einfach, einige wurden auch an die Front eingezogen» Thomas Graf über die Mitarbeitenden vor Ort

Er selbst ist seit Ausbruch des Krieges nicht mehr in die Ukraine gereist. Sein Schweizer Geschäftspartner Hans Ryter sei mehre Male hingefahren, um trotz allem den Ausbau der hofeigenen Käserei voranzutreiben. Graf kümmert sich vor allem um die Finanzierung und versucht, von hier aus zu helfen, wo er kann.

So steht er mit den Mitarbeitenden vor Ort fast täglich in Kontakt. «Die Lage ist für sie nicht einfach, einige wurden auch an die Front eingezogen», erzählt er. Andere hätten bereits Angehörige verloren, oder vermissten welche. Auch Graf hat persönliche Kontakte, von denen er seit Kriegsausbruch nichts mehr gehört hat.

Trotzdem sei in den vergangenen paar Monaten auch so etwas wie eine Normalität eingekehrt. Die Menschen hätten gelernt, mit dem Krieg zu leben. «Der Alltag geht weiter, Menschen sterben, werden krank – und das ganz unabhängig vom Kriegsgeschehen», sagt Graf.

Solidarität ist gross

Umso wichtiger sei es, den Menschen auch eine gewisse Stabilität bieten zu können. «Bisher konnten wir allen Mitarbeitenden regelmässig ihren Lohn zahlen.» In Parijvka und der Umgebung muss also niemand Hunger leiden. Ganz im Gegensatz zu anderen Gegenden im Kriegsgebiet, wo die Menschen weder Geld noch Zugang zu Lebensmitteln haben.

Dass dem so ist, habe auch viel damit zu tun, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich tatkräftig unterstützen. Viele Familien nehmen Geflüchtete auf, helfen mit Essen, Medikamenten und Kleidung. Im Haus von Thomas Graf in Parijvka leben aktuell zwei vierköpfige Familien, die aus ihrem Heimatdorf vertrieben wurden.

Dank der Unterstützung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis in der Schweiz konnte der Betrieb Zoloti Luky zudem auch einige Male Geld in Regionen schicken, in denen die Menschen von russischen Truppen eingekesselt waren. So zum Beispiel einem befreundeten Ukrainer, der in Cherson ausharrte. «Dank der Spenden konnte er regelmässig Lebensmittel kaufen und diese dann im Quartier verteilen.»

«Wir haben den Brief gar nicht gross gestreut – und trotzdem sind innerhalb weniger Wochen mehrere 10 000 Franken zusammengekommen.» Thomas Graf

Durch den Spendenaufruf im Frühling haben die drei Partner auch erfahren, wie gross die Solidarität der Schweizerinnen und Schweizer mit der Ukraine ist. «Wir haben den Brief gar nicht gross gestreut – und trotzdem sind innerhalb weniger Wochen mehrere 10 000 Franken zusammengekommen» sagt Graf.

Aktuell nutzten sie das Geld, um unter anderem das regionale Spital mit Käse, Milch, Joghurt und Butter unterstützen zu können. Denn: In der Ukraine ist eigentlich die Verwandtschaft für die Verpflegung der Patientinnen und Patienten zuständig – «da gibt es kein Restaurant, wo man auswählen kann, welches Menü man zum Zmorge, Zmittag oder Znacht will», erklärt Graf.

Viele der verwundeten Soldaten, die ins Spital kommen, hätten aber keine Verwandtschaft in der Region. Dank der Spendengelder aus der Schweiz kann der Betrieb ihnen gratis Produkte liefern, ohne dabei selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Momentan nicht rentabel

Die finanzielle Lage aber ist es, die den drei Partnern aktuell noch etwas Kopfzerbrechen bereitet. Zwar konnte «Zoloti Luky» seinen Betrieb während der letzten Monate stets aufrechterhalten und auch die Käserei wurde nach einigen Wochen Stillstand im März rasch wieder hochgefahren. Doch im Moment sei der Betrieb nicht rentabel.

«Alles, was wir einnehmen, wird sofort wieder in Betriebsmittel investiert», sagt Graf. Sollte eine Maschine kaputtgehen oder sonst etwas zerstört werden, wisse er nicht, mit welchen finanziellen Mitteln er diese ersetzen oder etwas wieder aufbauen könnte.

Trotzdem kommt es für den Brütteler nicht infrage, den Hof in der Ukraine aufzugeben. «Das würde bedeuten, dass wir auch die Menschen dort aufgeben, die auf uns zählen, und auf die wir in den letzten Monaten und Jahren zählen konnten», sagt er.

Auch an den erhöhten Löhnen wolle man festhalten. «Die Menschen brauchen das Geld jetzt», sagt Graf. Und sollte der Betrieb doch noch mal in eine Schieflage geraten, wisse er, dass in der Schweiz viele Unterstützerinnen und Unterstützer leben, die bereit seien, ihnen im Notfall unter die Arme zu greifen.

