Weitere Kugeln für Ski-Cracks – Wie ein Österreicher Beat Feuz zum Sieg verhalf Märchenprinz, Pechvogel oder Eintagsfliege – auch diese Figuren haben im Weltcup-Winter 2020/21 eine Auszeichnung verdient. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

Nicht nur die Disziplinenbesten haben eine Kristallkugel verdient – wir zählen auf, wer das ist. Foto: Keystone

Die Friedens-Kugel: Peter Schröcksnadel

Österreichs Ski-Präsident Peter Schröcksnadel überrascht mit einer fairen Geste: Er setzt sich in Kitzbühel dafür ein, dass die erste Abfahrt nicht abgebrochen wird, womit der lang ersehnte erste Sieg am Hahnenkamm von Beat Feuz möglich wird. Foto: Christian Bruna (Keystone)

Er wirkt harmlos mit seiner rot-weissen Zipfelmütze. Doch Peter Schröcksnadel kann erbarmungslos sein. Sonst wäre er nicht der mächtige Mann des österreichischen Skisports, der viele Skigebiete besitzt. Seit 31 Jahren ist der 79-Jährige auch Präsident des ÖSV. Als solcher kann er Siegen von Schweizern wenig abgewinnen. Doch in seinem letzten Amtsjahr ist er generös: Als in Kitzbühel Beat Feuz führt und das Rennen wegen Windes unterbrochen ist, funkt er hoch zu FIS-Renndirektor Hannes Trinkl und sagt, er müsse alles dafür tun, dass 30 Fahrer ins Ziel kommen und das Rennen gewertet wird. So kommt es. Feuz siegt erstmals in Kitzbühel.