Rücktritt von Tom Lüthi – Wie ein Klotz hing ihm Roger Federer am Bein Der Emmentaler sorgte früh in seiner Karriere für einen Coup – und eine Unverschämtheit, für die er nichts konnte. Jetzt baut er seinen eigenen Nachfolger auf. Marco Keller , David Wiederkehr

Nach 20 Saisons ist genug: Tom Lüthi zieht sich Ende Jahr vom aktiven Rennsport zurück, bleibt der Szene aber als Sportchef und Manager erhalten. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Blöd an einem Etikett ist, dass man meist nichts dafür kann. Tom Lüthi weiss davon zu berichten.

Am 18. Dezember 2005 war es, als die Schweizer Fernsehzuschauer den Emmentaler Motorradpiloten, damals gerade einmal 19 Jahre, zum Sportler des Jahres wählten. Sie überstimmten mit ihren Anrufen in der Livesendung das zuvor von einer Jury gefasste Votum, Roger Federer zu küren – immerhin zweifacher Major-Sieger in jenem Jahr.

Überrascht der eine, verärgert der andere: Die Stimmen der TV-Zuschauer verhelfen Tom Lüthi zum Sieg über Roger Federer in der Sportlerwahl. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Die Sensation überraschte Lüthi und ärgerte Federer, provozierte eine Diskussion über Sinn und Unsinn von Sportlerwahlen – und sorgte letztlich dafür, dass Lüthi für den Rest seiner Karriere immer daran erinnert wurde. «Eine Frechheit», schimpfte das «St. Galler Tagblatt», und Fabian Cancellara antwortete einmal offen auf die Frage, wer am meisten überschätzt werde: «Tom Lüthi.»