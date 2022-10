Zoff im dänischen Königshaus – Wie ein «Flammenwerfer auf Hochtouren» In Dänemark herrscht Aufregung, weil die als cool geltende Königin Margrethe II. einigen Enkeln die Titel Prinzessin und Prinz entzieht. Auf den Knall folgt eine erstaunliche Reaktion der Monarchin. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Grossmutter räumt auf: Öffentliches Gezänk mit der Verwandtschaft hat Königin Margrethe bislang den anderen Monarchien überlassen. Foto: Keystone

Es gibt, mit etwas Abstand betrachtet, wahrscheinlich Schlimmeres als eine Prinzessin und drei Prinzen, die sich bald nur mehr Gräfin und Grafen nennen dürfen. Es gibt mit Sicherheit Wichtigeres, auch in Dänemark. Zum Beispiel den bevorstehenden Rücktritt der Regierung inmitten von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise, von dem man nicht wusste, ob die Ministerpräsidentin ihn nun schon am Dienstag verkünden würde, bei der feierlichen Eröffnung des Parlamentes. Und doch hatte man bei einigen der Reporter an der Parlamentstreppe an diesem Tag das Gefühl, ihre drängendsten Fragen kennten nur ein Ziel, und es war nicht die Ministerpräsidentin.



Im Live-Stream war zu sehen, wie die Reporter «Eure Majestät!» riefen, während Königin Margrethe II., gekleidet in ein mintgrünes Kostüm, die Stufen von Schloss Christiansborg hinaufschritt, dem Sitz des Parlamentes: «Haben Sie vor, sich mit Ihrem jüngsten Sohn zu versöhnen?» – «Kronprinz Frederik!», brüllten die anderen: «Wirst du dich mit deinem jüngeren Bruder treffen?»

Schwiegen am Dienstag im Parlament majestätisch: Kronprinz Frederik und Königin Margrethe II. Foto: Keystone





Der kleine Bruder, um den es ging, Prinz Joachim, war diesmal nicht erschienen. Und die königlichen Hoheiten, die da waren, schritten und schwiegen möglichst majestätisch. Was nach dem Durcheinander der letzten Tage vielleicht die eigentliche Überraschung war. Die Dänen nämlich hatten ihr Königshaus da ganz neu kennengelernt: zankend und geschwätzig. Als wären wir in Grossbritannien, wo Prinzenstreit auf offener Bühne seit Jahren eine feste Disziplin ist.



Ganz anders bislang Dänemark, das Reich Margrethes II., Kettenraucherin, Künstlerin und Königin, die sich in den vergangenen Jahren den Titel der lässigsten Monarchin Europas holte. 82 Jahre alt ist sie heute, hat soeben ihr 50. Thronjubiläum begangen und es bislang verstanden, ihrem Volk die Illusion zu vermitteln, inmitten all der dysfunktionalen Rest-Monarchien rundherum hätten einzig die Dänen den Dreh heraus, wie man heutzutage noch Königin und König spielt: «Nicht so eine hysterische Nummer, volksfern und aus der Zeit gefallen», wie die liberale Zeitung Politiken schrieb. «Aber auch nicht zu nah am Gewöhnlichen.»

Margrethes Markenzeichen: ihr rauer Charme

Margrethe verkörpert eine Mischung aus volksnaher Persönlichkeit, rauem Charme und dennoch Eleganz und Würde. An Selbstkritik liess sie es dabei nie fehlen. Sie sei immer eine «ungeduldige» Mutter gewesen, gestand sie vor Jahren einmal. Und ihren Enkelkindern sei sie «definitiv nicht die beste Grossmutter der Welt».





Der Krach mit dem Nachwuchs begann am Mittwoch vor einer Woche. Königin Margrethe II. hatte sich entschlossen, ein wenig aufzuräumen am Königshof. «Um die Zukunft der Monarchie zu sichern», wie sie hinterher erklärte.



Vor einigen Jahren schon hatte sie entschieden, dass nur eines ihrer Enkelkinder das Recht auf eine Apanage haben sollte, nämlich Prinz Christian, der Sohn von Kronprinz Frederik und übernächster König. Nun ging sie einen Schritt weiter und erklärte, dass die Kinder ihres jüngeren Sohnes Prinz Joachim sich vom neuen Jahr an nicht mehr mit den Prinzen-Titeln schmücken dürften. Ihre Enkel Nikolai, 23 Jahre alt, Felix, 20, Henrik, 13 und Athena, 10, sollen von 2023 an nur noch die Grafen und die Gräfin von Monpezat sein.

Er soll übernächster König werden: Prinz Christian mit seiner Mutter, Kronprinzessin Mary, und seinem Bruder Prinz Vincent. Foto: Keystone

Margrethe beschrieb die Entscheidung als eine Befreiung ihrer Enkelkinder von den Pflichten des Königshauses. Die Betroffenen allerdings sahen das anders. Seine Familie sei «traurig» und «schockiert», sagte der 23-jährige Noch-Prinz Nikolai. Am meisten Wirbel aber verursachte die Reaktion seines Vaters, Prinz Joachim. Vor allem die Tatsache, dass er und die Seinen ihre Enttäuschung diesmal vor Kameras kundtaten. Das kannten die Dänen bislang nicht.

«Nie schön, wenn deine Kinder schlecht behandelt werden»

Prinz Joachim also, jüngerer Sohn der Königin und seit 2020 als dänischer Militärattaché in Paris geparkt, wich diesmal nicht aus, als ihm eine Reporterin des Ekstra Bladet direkt vor der Botschaft in Paris ein Mikrofon entgegenstreckte: «Wir sind alle sehr traurig. Es ist nie schön, zu sehen, wenn deine Kinder schlecht behandelt werden.» Das Königshaus hatte zuvor erklärt, Prinz Joachim und seine Familie seien schon im Mai informiert worden.

Joachim bestätigte ein Gespräch im Mai, erklärte aber, damals habe man ihm gesagt, der Titelentzug finde jeweils am 25. Geburtstag der Kinder statt. «Athena wird elf im Januar», sagte er. Im Video des Interviews sieht man einen deutlich mit sich ringenden Joachim, der eine lange Pause macht, erstarrt und schluckt, als er nach der Beziehung zu seiner Mutter gefragt wird. «Ich glaube, ich brauche das hier nicht weiter auszuführen», sagt er schliesslich.

Die Grosskinder der Königin tragen ihre Titel nur noch bis Ende Jahr (von links): Prinz Felix, Prinzessin Marie, Prinz Joachim, Prinzessin Athena, Prinz Henrik und Prinz Nikolai. Foto: Keystone

Der ehemalige Verteidigungsminister und Königshof-Experte Hans Engell nannte das Prinzen-Interview einen «Flammenwerfer auf Hochtouren», der die Monarchie «nicht stärker machen» werde. «Es ist klar, dass es im Königshaus erhebliche interne Konflikte gibt.» Andere sahen es als letzten Versuch eines lange frustrierten Zweitgeborenen, der sich vernachlässigt fühle und anders nicht mehr zu seiner Mutter habe durchdringen könne.

Königliche Entschuldigung auf Instagram

Der ersten Aufregung über das Prinzen-Interview folgte am Montagabend eine zweite: Die Königin entschuldigte sich. Wohlgemerkt: Nicht für die Aberkennung der Prinzentitel, dabei bleibt es. Wohl aber für die Art und Weise ihrer Kommunikation. «Ich habe meine Entscheidung als Königin, Mutter und Grossmutter getroffen», schrieb Margrethe auf Instagram, «aber als Mutter und Grossmutter habe ich unterschätzt, wie sehr sich mein jüngster Sohn und seine Familie getroffen fühlen.» Es tue ihr leid.



Auch das haben die Dänen so noch nie erlebt. Eine Königin, die sich in einem Familienstreit entschuldigt. In den sozialen Medien.



Und jetzt? Der eine Königshofexperte hofft inständig, dass das Königshaus seine Händel bald wieder zu Hause «am Esstisch» klärt. Der andere, Hans Engell, prophezeit in «Politiken» im besten Fall «eine Art bewaffneter Neutralität». Die Frage sei vor allem: Können die beiden Brüder Joachim und Frederik zueinander finden? «Oder war das nur der Anfang?»

