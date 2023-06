Neuer Spielplan des Effingertheaters – Wie ein Berner Anwalt Geschichte schrieb Komödien, Klassiker und erstmals ein Mundartstück: Das Theater an der Effingerstrasse präsentiert seinen neuen Spielplan, der unter dem Motto Zivilcourage steht. Lena Rittmeyer

Mutige Menschen und heitere Stücke: Christiane Wagner, die künstlerische Leiterin des Effingertheaters, präsentiert ihren ersten Spielplan. Foto: Adrian Moser

Das Theater an der Effingerstrasse rückt in der kommenden Saison 2023/24 die Zivilcourage ins Zentrum. So kommt etwa das Auftragswerk «Der vergessene Prozess» der Berner Autorin Gornaya zur Uraufführung: Das Stück handelt vom Berner Anwalt Georges Brunschvig, der 1933 vor Gericht beweisen konnte, dass die Protokolle der Weisen von Zion eine Fälschung sind. Zum gleichen Thema findet ein Stationentheater an ungewöhnlichen Spielorten in Bern statt.

Mut beweisen auch die Anwältin Tessa Ensler, die sich im Ein-Personen-Stück «Prima Facie – Dem Anschein nach» von Suzie Miller ihren Lebensfragen stellt – und Kommissär Bärlach, der in Dürrenmatts «Der Verdacht» sein Leben aufs Spiel setzt, um einen ehemaligen Naziarzt zu erwischen.

Wie jede Spielzeit stehen auch Komödien auf dem Programm des Effingertheaters: «Achtsam morden» nach dem gleichnamigen Krimi von Karsten Dusse, eine Bühnenversion des französischen Films «Monsieur Pierre geht online» und Nick Hornbys Beziehungskomödie «Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst», die als britische Miniserie unter dem Titel «State of the Union» verfilmt wurde.

Mit «Längizyti» wird ein Mundart-Schauspiel von Pedro Lenz als Uraufführung gezeigt, und mit Goethes «Wahlverwandtschaften» kommt ein Klassiker auf die Bühne. Ausserdem ist Anfang nächstes Jahr das Jugendstück «norway.today» von Igor Bauersima zu sehen: ein preisgekröntes Werk aus dem Jahr 2000, das sich um Suizidgedanken dreht.

Lena Rittmeyer ist Kulturredaktorin. Sie schreibt vor allem über Dinge, die auf Bühnen passieren. Mehr Infos @LaRittmeyer

