Nach dem Gazakrieg – Wie ein Beizer den Nahostkonflikt löst Das Restaurant von Uri Buri ist in ganz Israel bekannt, für sein Essen und für die Zusammenarbeit von Juden und Arabern. Über einen, der selbst in seinem zerstörten Lokal an Frieden glaubt. Peter Münch aus Tel Aviv

«Die Flammen schlugen bis zum Himmel»: Das Fischrestaurant von Uri Buri (weisser Bart) im Hafen von Akko wurde bei den Unruhen im Mai zerstört. Foto: Jalaa Marey (AFP)

Um zwölf Uhr mittags wird geöffnet im «Uri Buri Pop-up Restaurant». Die Eingangstür liegt versteckt neben einem Autohaus, ringsherum finden sich hier im Industriegebiet von Akko im israelischen Norden vor allem Tankstellen und Werkstätten. Doch um halb eins sind unten schon alle zehn Tische mit den blütenweissen Decken besetzt, die neuen Gäste werden hoch auf die Empore geschickt. «So langsam füllt es sich», sagt Uri Jeremias zufrieden.

Wie früher geht er als Gastgeber von Tisch zu Tisch, steht da in Jeans, gestreiftem Hemd und Sandalen, sein weisser Bart reicht bis zum Bauch. Aus der Küche hört er es klappern und klirren und zischen. Endlich wieder Alltag. Aber die Katastrophe wirft lange Schatten. «Die Gäste kommen aus ganz Israel», sagt Uri Jeremias, den alle nur Uri Buri nennen. «Sie kommen, um uns zu stärken.»

Er predigt die Koexistenz nicht nur, er lebt sie auch

Die Unterstützung kann er brauchen. Denn was Uri Buri aufgebaut hat in 76 Lebensjahren, ist auf einen Schlag zerstört worden. In einer einzigen Nacht. Am 11. Mai, im jüngsten Krieg zwischen Israels Armee und der palästinensischen Hamas im Gazastreifen, tobten auch in Akko und vielen anderen israelischen Städten mit gemischter jüdischer und arabischer Bevölkerung Unruhen. Ein arabischer Mob hatte es dabei auch auf ihn abgesehen, der als Sohn geflüchteter deutscher Juden in Nahariya, einer Nachbarstadt von Akko, aufgewachsen ist. Ausgerechnet auf ihn, bei dem jüdische und arabische Angestellte immer schon zusammengearbeitet haben. Bei ihm, der die Koexistenz nicht nur predigt, sondern auch lebt.

Sie zogen zu seinem Fischrestaurant im alten Hafen, das in ganz Israel und weit darüber hinaus bekannt ist. Und sie kamen zu seinem Efendi Hotel, das viel mehr war als eine Fünfsternunterkunft. Ein Haus voller Geschichte und Geschichten, das er aus den Ruinen eines osmanischen Palasts aufgebaut hat. Beides wurde angegriffen, geplündert, in Brand gesetzt. Ein 84 Jahre alter Gast des Hotels kam dabei ums Leben. Den Sachschaden schätzt Uri Buri auf fünf Millionen Schekel, das sind ungefähr 1,4 Millionen Franken.

An jedes Detail aus jener Nacht kann er sich erinnern. An die Panik der Gäste im Restaurant, als die Maskierten mit den Eisenstangen auftauchten. An den Anruf, dass ein Brand im Efendi ausgebrochen sei. Wie er mit dem Feuerlöscher dorthin gelaufen ist. Wie ihm dann nach kurzer Zeit jemand zurief, dass jetzt auch das Restaurant in Flammen stehe. Zurückgerannt ist er, weil er Angst um seine Frau und seine Tochter hatte, die sich in der Toilette versteckt hatten. Sie konnten sich retten, doch vom Restaurant blieb nichts übrig ausser den Grundmauern.

Die arabischen Nachbarn gepriesen, die beim Löschen halfen

«Die Flammen schlugen bis zum Himmel», sagt Uri Buri, und wenn man ihn fragt, wie es ihm nach all dem geht, sagt er ruhig: «Ich beschäftige mich nicht mit Wut und mit Rache. Ich konzentriere mich darauf, wie ich aus dem Mist wieder rauskomme.» Schon am Tag nach dem Angriff, als in ganz Israel die Angst vor einem Bürgerkrieg um sich griff, hat er im israelischen Radio seine arabischen Nachbarn gepriesen, die ihm beim Löschen geholfen hatten. Heute sagt er: «Die Koexistenz steht nicht infrage, das ist der einzige Weg, um eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkel zu sichern. Die Frage ist, wie jeder etwas dazu beitragen kann.»

Sein Beitrag: Er macht einfach weiter. Er gibt doch nicht auf «wegen ein paar Halunken». Und ausserdem: «Ich bin ein Optimist, und ich finde immer Gründe dafür.» Was man machen muss in solchen Zeiten, weiss er seit seinen Tagen als Bombenentschärfer bei der Armee. «Da habe ich gelernt, wie ein Pferd mit Augenklappen nur nach vorn zu schauen», sagt er und hält sich die geöffneten Hände an die Schläfe.

Neuanfang im Industriegebiet: Uri Buri in seinem neuen Pop-Up-Restaurant, Juni 2021.



Foto: PD

Drei Wochen nach der Zerstörung von Restaurant und Hotel hat er den neuen Pop-up-Platz eröffnet. Der ist zwar ziemlich weit weg vom alten Hafen, aber immerhin liegt er verkehrsgünstig, direkt am Highway nach Haifa. «Erst habe ich gedacht: Industriegebiet, das ist nicht meine Marke», sagt er. Aber auf die Schnelle war nichts anderes zu finden, der Laden stand schon länger leer, und er war bezahlbar.

Jetzt gibt es wieder Fisch bis Mitternacht

Ein paar Eimer Farbe hat er für weisse und schwarze Wände investiert, er hat Gas- und Stromleitungen legen lassen und eine neue Küche eingebaut. Und jetzt serviert Uri Buri seinen Gästen wie gewohnt jeden Tag von zwölf Uhr mittags bis Mitternacht Fisch mit exotischen Zutaten, Kokossuppe mit Meeresfrüchten, Lachs mit Wasabi-Sorbet.

Spuren der Verwüstung: Am 11. Mai, im jüngsten Krieg zwischen Israels Armee und der palästinensischen Hamas, kame es auch in Akko und vielen anderen israelischen Städten mit gemischter jüdischer und arabischer Bevölkerung Unruhen. Foto: Jalaa Marey (AFP)

Zwischendurch braust er in seinem silbernen Subaru zu den Baustellen. Im Efendi Hotel sind die Fenster teils noch zersplittert, auf der dicken hölzernen Eingangstür sind noch verkohlte Stellen zu sehen. Doch innen sind die Wände schon wieder geweisselt, bald sollen die neuen Möbel für die Lobby geliefert werden.

Noch mehr Gäste erwartet

Das alte Uri-Buri-Restaurant duckt sich noch weg hinter einem hohen blechernen Bauzaun. Durch ein paar Ritzen kann man die Gewölbe sehen, in denen nichts mehr steht ausser den frischen Baumaterialien. Aber noch im Herbst will Uri Buri sein Hotel und sein Restaurant wieder öffnen. «Es wird noch schöner sein als vorher», sagt er, «und wir werden bestimmt nicht weniger Gäste haben als früher.»

