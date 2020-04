Es liegt in der Familie – Wie Donald Trump auf seine lebensgefährlichen Ideen kommt Der amerikanische Präsident hält sich für einen Experten, auch wenn es um Seuchen geht. Dabei beruft er sich auf seine Vorfahren, darunter befindet sich ein Wissenschaftler und ein Opfer der Spanischen Grippe. Michael van Orsouw

Sind es die Gene, die Donald Trumps Höchstbegabung ausmachen? Donald und Fred Trump auf einem undatierten Bild. Foto: Alamy Stock Photo

Es war eine kleine Meldung am Rande des grossen Corona-Strudels. US-Präsident Donald Trump meinte an der täglichen Medienkonferenz des Weissen Hauses, man könnte zur Bekämpfung der Pandemie Desinfektionsmittel spritzen, «it sounds very interesting to me». Nachdem sich mehrere Amerikaner auf diese Weise vergiftet hatten, krebste Donald Trump einen Tag später zurück: Es sei nur eine sarkastische Bemerkung gewesen, nicht ernst zu nehmen.