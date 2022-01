Start zum Prozess des Jahrzehnts - Wie die Warner vor den Deals von Pierin Vincenz übergangen wurden

Start zum Prozess des Jahrzehnts – Sie warnten vor Pierin Vincenz’ Deals – und wurden übergangen Schon früh gab es Hinweise, dass bei den umstrittenen Geschäften des Bankchefs und seiner Vertrauten etwas nicht stimmen konnte. Doch die Kritiker wurden nicht ernst genommen. Jorgos Brouzos

Steht ab Dienstag vor Gericht: Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. Foto: Esther Michel

Wer sich heute in St. Gallen umhört, bekommt viele Geschichten zu Pierin Vincenz erzählt. Der gmögige Raiffeisen-Chef habe am Samstagmorgen beim Einkaufen immer freundlich gegrüsst, sagt einer, der zeitweise im gleichen Quartier wohnte. «Wissen Sie» sagt er, «der hat doch auch immer so viele Runden in den Beizen bezahlt». Aber da sei er sich auch nicht mehr so sicher.

Was die Menschen dabei wirklich erlebt haben und was sie gelesen haben, scheinen sie selbst nicht mehr so genau zu wissen. Zu viele Geschichten über den einstigen Vorzeigebanker der Schweiz sind im Umlauf.

Sicher ist: Er baute die Bank zu nationaler Grösse auf. Innerhalb von 15 Jahren formte er aus der verschlafenen Genossenschaftsbank die drittgrösste Bank der Schweiz. Nur um dann tief zu stürzen, als ihn die Staatsanwaltschaft festnahm. 2018 sass er 106 Tage in Untersuchungshaft.

Aufsehenerregendster Wirtschaftsprozess seit Jahren

Seit bald vier Jahren laufen die Ermittlungen gegen den ehemaligen Bankchef und den Geschäftsmann Beat Stocker. Geklärt sind die Vorwürfe nicht. Es geht dabei um die Frage, ob Vincenz und Stocker sich heimlich privat an Firmen aus dem Umfeld der Bank Raiffeisen und der Kreditkartenfirma Aduno beteiligten und später vom Weiterverkauf der Unternehmen unrechtmässig profitierten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Vincenz und Stocker unrechtmässige Gewinne im Umfang von rund 25 Millionen Franken vor. Hinzu kommen bei Vincenz fragwürdige Spesenabrechnungen über fast 600’000 Franken. Rund ein Drittel davon stammt aus Nightclubs. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür sechs Jahre Haft. Mit Vincenz und Stocker stehen fünf Mitbeschuldigte vor Gericht, die ebenfalls von den Geschäften profitiert haben sollen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Ab Dienstag soll die Gerichtsverhandlung im Zürcher Volkshaus Klarheit bringen. Dabei handelt es sich um den aufsehenerregendsten Wirtschaftsprozess der Schweiz seit Jahren. Seit dem Swissair-Prozess war die Öffentlichkeit wohl nie mehr so gespannt wie jetzt, wie das Urteil ausfallen wird.

Der Aduno-Chef meldete früh Zweifel an

Schon heute ist aber klar, dass die Firmenkäufe, die ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind, auch intern Fragen auslösten. So gab es bei der Kreditkartenfirma Aduno schon früh Manager, die an den von Aduno-Verwaltungsratspräsident Vincenz und von Stocker vorgebrachten Deals zweifelten.

Einer davon war Roberto De Nando. Er wurde 2004 Chef von Aduno. Als 2005 Stocker und Vincenz Aduno vorschlugen, die kleine Firma Commtrain aus Wil SG aufzukaufen, passte das De Nando nicht. Er verstand einfach nicht, wie die Firma seine Aduno weiterbringen sollte. «Er sah sie als kleine Firma mit ungenügenden Skills und schwachem Management an», heisst es in den Unterlagen der Staatsanwaltschaft.

Durch den Verkauf waren die Anteile der kleinen Firma plötzlich viermal so viel wert.

Für Vincenz und Stocker soll sich der Kauf aber ausbezahlt haben. Ihre Anteile an Commtrain im Umfang von 400’000 Franken sollen durch die Übernahme durch Aduno viermal so viel wert gewesen sein.

Der «Handelszeitung» sagte der Jurist De Nando vor einigen Jahren, dass Peter Forstmoser einer seiner Lieblingsprofessoren an der Uni gewesen sei. Ironischerweise war es genau Forstmoser, der 2009 ein laut «SonntagsZeitung» «wertloses Gutachten» für Vincenz erstellte. Dieses bescheinigt dem ehemaligen Raiffeisen-Chef, dass der Commtrain-Deal unbedenklich sei. Ausgelöst wurde der Bericht ebenfalls durch Recherchen der «SonntagsZeitung». Sie ging damals ersten Gerüchten um die heiklen Deals nach.

De Nando war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Firma. Er zog schon 2006 weiter. Den Prozess erlebt er nicht mehr; De Nando ist im Oktober verstorben. Vor zwei Jahren hatte er im Tessin ein eigenes Unternehmen gegründet. Er blieb seiner Expertise treu: Es hat sich wieder auf den Zahlungsverkehr spezialisiert.

Ein einziger Verwaltungsrat stimmte gegen den Kauf

Gegen zwei der Deals, um die es vor Gericht geht, stellte sich auch Harald Nedwed. Der ehemalige Chef der Migros-Bank sass im Aduno-Verwaltungsrat, als es 2011 um die Frage ging, ob die Firma das Genfer Unternehmen GCL übernehmen könne. Die Firma war im Geschäft mit Konsumkrediten tätig, aber nicht besonders erfolgreich. Nedwed stimmte laut den Unterlagen der Staatsanwaltschaft als einziger der Aduno-Verwaltungsräte gegen den Kauf.

Warum er das tat, bleibt offen. Er will sich heute nicht mehr dazu äussern. Einer, der ihn kennt, beschreibt ihn aber als ausgesprochenen Zahlenmenschen, der sich aufgrund von Kenngrössen sehr schnell ein Bild machen könne, ob ein Kauf sinnvoll sei oder nicht. Vielleicht sah er also damals schon, dass da die Zahlen nicht aufgingen.

Einwände wurden vom Verwaltungsrat abgetan

Bei einer zweiten Gelegenheit war es ebenfalls Nedwed, der zur Vorsicht mahnte. 2014 ging es um den Kauf der Firma Eurokaution. Auch dieses Unternehmen spielt im Prozess eine wichtige Rolle. Nedwed war eine mögliche Doppelrolle von Beat Stocker nicht geheuer.

Sowohl die Firma als auch deren Verkäufer wurden von Stockers Beratungsfirma Fides vertreten. Laut den Gerichtsunterlagen stellte Nedwed daher zur Debatte, dass Stocker bei der Abstimmung des Verwaltungsrats in den Ausstand treten müsse.

Zwei Verwaltungsräte wollten den hohen Preis nicht akzeptieren und stimmten gegen den Kauf. Die anderen sechs Verwaltungsräte waren dafür.

Die Einwände von Nedwed wurden abgetan. Stocker wies laut Gerichtsakten darauf hin, dass bei Fides sogenannte «Chinese Walls» bestehen würden, das heisst, die einzelnen Abteilungen seien unabhängig voneinander.

In der Verwaltungsratssitzung kritisierte neben dem damaligen Migros-Bank-Chef Nedwed mit dem heutigen Valiant-Chef Ewald Burgener noch ein zweiter Verwaltungsrat die Bedingungen der Übernahme. Den angesetzten Preis von 6 Millionen Franken war Eurokaution in ihren Augen nicht wert. «Sie machten geltend, dass der beantragte Preis für die Eurokaution angesichts derer finanziellen Verfassung viel zu hoch sei», heisst es in den Gerichtsakten. Nedwed und Burgener stimmten dagegen. Die anderen sechs Verwaltungsräte waren dafür.

Also ging auch dieser Deal durch.

Vincenz hatte den Verwaltungsrat im Griff

Erst 2016 kam dann Bewegung in die Sache. Damals wurden Bankbelege an den Journalisten Lukas Hässig weitergegeben. Der schrieb auf seinem Finanzportal «Inside Paradeplatz» über die heiklen Geschäfte. Durch die brisanten Berichte wurden die Verwaltungsratskollegen von Vincenz bei Aduno aufgeschreckt. Doch liessen sie sich von ihm schnell wieder beruhigen. Richtig nachgegangen sind sie den Deals erst, als Vincenz nicht mehr im Aduno-Verwaltungsrat sass.

Pascal Niquille, sein Nachfolger auf dem Präsidentenposten, reichte damals eine Strafanzeige ein. Diese löste die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus und brachte Vincenz in Untersuchungshaft.

Doch warum erst so spät? Niquille wurde 2018 von der «Luzerner Zeitung» gefragt, warum das Gremium nicht früher reagiert habe. Seine Antwort: «Heute wissen wir: Wir sahen damals nur die eine Seite der ­Medaille.»

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.