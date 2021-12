Phänomen der «Finfluencer» – Wie die Finanzindustrie junge Menschen ködert

Soziale Medien – Wie die Finanzindustrie junge Menschen ködert In den sozialen Medien geben Heranwachsende Anlagetipps. Einige verdienen damit viel Geld. Und nicht alle Follower wissen, dass die «Finfluencer» von Firmen bezahlt werden. Claus Hulverscheidt

Haley Sacks aus New York gehört zu den bekanntesten Finfluencerinnen. Ihre Website «Mrs. Dow Jones» läuft auf vielen Social-Media-Plattformen. Foto: Saul Loeb (Getty Images)

Kryptos? Eine komplizierte Sache? Nein. «Kryptos sind wie Ben und Jen», schwärmt Haley Sacks, blendet ein Foto der Filmstars Ben Affleck und Jennifer Lopez ein und reisst die schwarz umrandeten Augen auf: «Sie sind aufregend, jeder spricht über sie, und niemand weiss, ob alles wirklich echt ist.»

Klar, Kryptowährungen schwankten stark im Wert. Was aber, wenn sie doch die Zukunft seien? «Wenn sie sich als Seelenverwandte erweisen» wie Ben und Jen, als exakt das Investment, das zu mir passt? Will man diese Chance verspielen? Zum Glück, sagt Sacks, gebe es da den Investmentdienst Wealthfront, der es Kunden jetzt ermögliche, in Bitcoin und Ethereum zu investieren, bis zu einer bestimmten Obergrenze. Damit sei man dabei, wenn die Party abgehe, aber vor allzu grossen Verlusten geschützt. «Und vergesst nicht, mir zu folgen», flötet die junge Frau noch, bevor das Video endet.