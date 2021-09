EHC Biel vor dem Saisonstart – Wie die Fans ihren Lieblingsclub vor einem Fiasko bewahrten Fans und Sponsoren des EHC Biel verzichteten auf Rückerstattungen in der Höhe von 4,5 Millionen Franken. Nun wollen die Seeländer wieder angreifen. Marco Oppliger

Im Mittelpunkt: Rückkehrer Gaëtan Haas soll den EHC Biel als Captain in die Top 6 der Liga führen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Vielleicht ist es die treffendste Aussage an diesem Tag. Eben hat Stéphanie Mérillat, die Co-Präsidentin des EHC Biel, noch darüber gesprochen, wie die Corona-Pandemie «ihrem» Club zugesetzt hat. Doch dann lächelt sie am Schluss ihres Auftritts und sagt: «Ich hoffe, dass wir uns bald wieder mit gewöhnlichen Problemen beschäftigen können.»

Natürlich gibt es Gründe für den Hauch von Optimismus, den Mérillat verströmt: Der finanzielle Schaden, der letzte Saison durch Geisterspiele entstanden ist, hält sich letztlich mit einem Defizit von 346’000 Franken in Grenzen. Bedenkt man, dass dieses vor wenigen Monaten noch bei über 7 Millionen lag, ist das ein Klacks. Zuerst einmal erhielten die Bieler 2,5 Millionen Franken vom Bund in Form von À-fond-perdu-Beiträgen – dann griffen Fans und Sponsoren ihrem Herzensclub unter die Arme. In einer in der National League beispiellosen Solidaritätsaktion verzichteten diese auf Rückerstattungen in der Höhe von rund 4,5 Millionen. «Da haben wir gesehen, dass die EHC-Familie existiert, wir sind überwältigt und hocherfreut», sagt Mérillat.