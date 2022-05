Sanktionen gegen Russland – Wie die EU das Ölembargo retten will Mit einem abgeschwächten Importstopp für russisches Öl will der EU-Gipfel eine Einigung erzielen. Über die neusten Vorschläge wird nun hinter den Kulissen gerungen. Björn Finke aus Brüssel

Das Einladungsschreiben für den EU-Gipfel hat sieben Absätze. Darin erklärt der Verfasser, Ratspräsident Charles Michel, den 27 Staats- und Regierungschefs, über welche Themen sie an diesem Montagnachmittag und am Dienstagmorgen in Brüssel diskutieren werden. Doch in keinem der sieben Absätze erwähnt Michel den brisantesten Streitpunkt zwischen den EU-Regierungen: das geplante Ölembargo gegen Russland.

Trotzdem werden die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder den Importstopp mit Sicherheit ansprechen. Entweder werden sie ihren Unmut kundtun, dass Ungarn eine Verabschiedung blockiert hat – oder sie werden sich zu einer Einigung gratulieren. Denn Ratspräsident Michel versuchte in den vergangenen Tagen, noch schnell einen Kompromiss zu finden, damit der Disput nicht den Gipfel belastet.

Die EU-Kommission sträubte sich zunächst dagegen, die Embargopläne zu verwässern, lenkte dann aber ein und schickte am Samstag ein abgeschwächtes Konzept an die Hauptstädte. Am späten Sonntagnachmittag debattierten die EU-Botschafter der Mitgliedsstaaten den Entwurf in Brüssel. Ob alle 27 Regierungen einverstanden sind und das Embargo somit in Kraft treten kann, war zunächst unklar.

Orban opponiert gegen EU-Pläne

Das Ölembargo ist Teil des sechsten EU-Sanktionspakets, das zudem Einschränkungen für weitere russische Banken und Staatssender vorsieht sowie Einreise- und Vermögenssperren gegen 58 zusätzliche Personen, darunter Kyrill I., den russisch-orthodoxen Patriarchen. Für Sanktionen ist aber Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedsstaaten notwendig, und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban verweigerte bisher sein Plazet.

Er argumentiert, dass ein Verzicht auf russisches Öl Ungarns Wirtschaft zu hart treffen würde. Erst vorige Woche mahnte er in einem Brief an Ratspräsident Michel, das Thema beim Gipfel auszusparen, da die Debatte «nur auf unsere interne Spaltung hinweisen würde, ohne eine realistische Chance zu bieten, die Differenzen beizulegen», wie es in dem Schreiben heisst. Dabei sah der vor einem Monat präsentierte Vorschlag der EU-Kommission ohnehin Ausnahmen für Ungarn vor.

Im Prinzip soll der Import von russischem Rohöl nach sechs Monaten Übergangszeit untersagt werden und die Einfuhr von raffinierten Produkten wie Benzin und Diesel nach acht Monaten. Doch die Slowakei und Ungarn sollen bis Ende 2024 Zeit haben, Tschechien bis Sommer 2024. Diese Staaten hängen stark von der russischen Druschba-Ölpipeline ab, und sie haben keinen Seehafen, um Tankschiffe von anderen Förderländern zu entladen. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Griechische Tanker transportieren russisches Öl».)

Der Importstopp für russisches Öl soll zunächst nur für Lieferungen per Tankschiff gelten, Pipelines bleiben ausgenommen.

Ausserdem will die EU-Kommission Finanzhilfen zahlen, um den Abschied von russischem Öl zu erleichtern. So muss die Kapazität der Adria-Pipeline von Kroatien nach Ungarn vergrössert werden, neue Ölspeicher sind nötig, und Raffinerien müssen sich auf andere Ölsorten einstellen. Insgesamt müssten in der EU bis zu zwei Milliarden Euro investiert werden für die Abnabelung von russischem Öl, schätzt die EU-Kommission.

Ungarns Regierungschef Orban reicht die längere Frist bis Ende 2024 allerdings nicht. Daher schlagen Ratspräsident Michel und die EU-Kommission nun vor, das Ölembargo zunächst nur für Lieferungen per Tankschiff gelten zu lassen. Diese Importe sollen nach sechs oder acht Monaten verboten sein, doch aus der Druschba-Pipeline darf vorerst weiter Öl fliessen.

Ausnahme auch für Bulgarien

Diese Röhre, deren Name «Freundschaft» bedeutet, hat zwei Arme: Der nördliche versorgt Polen und die deutschen Raffinerien Schwedt und Leuna, der südliche Ungarn, die Slowakei und Tschechien. Die Regierungen von Polen und Deutschland wollen ohnehin schnell die Ölimporte aus Russland stoppen, aber der neue Vorschlag würde bedeuten, dass Ungarn und seine zwei Nachbarländer nicht bloss bis 2024 Zeit hätten für die Umstellung, sondern noch länger.

Eine weitere Ausnahme soll für Bulgarien gelten: Die Regierung in Sofia protestierte ebenfalls gegen das ursprüngliche Embargokonzept, jetzt soll das Land bis 2024 den Abschied von russischem Öl schaffen. Die entscheidende Frage vor dem EU-Botschaftertreffen war jedoch, ob alle übrigen Mitgliedsstaaten diese Aufweichung des Importstopps unterstützen oder ob nun eine andere EU-Regierung die Einigung blockiert. Mit Blick auf Russlands Einnahmen würden die Änderungen kurzfristig keinen Unterschied machen.

Beim EU-Gipfel am Montagnachmittag wird sich Wolodimir Selenski sicher ebenfalls zum Embargo äussern, auf gewohnt meinungsfreudige Weise: Der ukrainische Präsident wird zum Start des Spitzentreffens in Brüssel per Video zugeschaltet.

