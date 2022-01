Schweiz - Kasachstan – Wie die Diktatorentochter in Genf ein 106-Millionen-Schloss kaufte Während in Kasachstan Aufruhr und Chaos herrschen, lebt die Tochter von Ex-Diktator Nasarbajew in der Schweiz wie im Märchen. Es begann mit einem gebrochenen Versprechen. Markus Häfliger aus Genf

350 Jahre alt: Das Château de Bellerive bei Genf ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. Im Moment steht es leer, gehört seit kurzem aber der Tochter des früheren Staatschefs von Kasachstan. Foto: rferl.org

Ein gepflegter Garten senkt sich in Terrassen zum Ufer ab, der Genfersee kräuselt sich in der kalten Bise, am Nordufer leuchtet die verschneite Jurakette. Ein Traum von einer Aussicht.

Dinara Kulibajewa hat sie, wenn sie in ihren 25 Meter langen Privatpool steigt. Der Pool ist halb indoor, halb outdoor, und so kann die Hausherrin aus ihrer Villa direkt in den Garten hinausschwimmen. Und sollte es ihr dafür an diesem Januartag etwas zu frostig sein, bietet sich das hauseigene Spa als Alternative an.

Es gibt viele luxuriöse Villen am Lac Léman – doch dieses Anwesen und seine Eigentümerin sind selbst für hiesige Verhältnisse ausserordentlich.

Die Eigentümerin: Dinara Kulibajewa, 54 Jahre alt, in Kasachstan geboren, Tochter des Langzeitherrschers Nursultan Nasarbajew, Ehefrau des Oligarchen Timur Kulibajew. Geschätztes Vermögen: drei Milliarden Franken laut dem US-Magazin «Forbes».

«Ich liebe Genf»: Dinara Kulibajewa, zweitälteste Tochter von Nursultan Nasarbajew. Foto: Vadim Solovyov

Das Anwesen: direkt am Genfersee, 22 Zimmer, 1600 Quadratmeter Wohnfläche, Tiefgarage für 13 Limousinen. Kaufpreis: 74,7 Millionen Franken. Verglichen damit relativiert sich sogar Roger Federers 65-Millionen-Anwesen am Zürichsee.

Kaufpreis 74,7 Millionen Franken: Die 22-Zimmer-Villa in Anières, in der Dinara Kulibajewa derzeit lebt. Foto: rferl.org

Doch Dinara Kulibajewa hat ein neues Haus im Visier. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, will sie demnächst in ein noch exklusiveres Domizil am Genfersee umziehen.

Ihre Geschichte zeigt exemplarisch, wie Angehörige ausländischer Diktatorenclans in der Schweiz ein komfortables Asyl finden – und wie sich die Behörden dabei auch übertölpeln lassen. Denn Kulibajewas Aufenthalt in der Schweiz begann mit einem gebrochenen Versprechen.

Ein Land als Eigentum

Seit der Unabhängigkeit von Kasachstan im Jahre 1991 hat der Nasarbajew-Clan das Land wie sein Privateigentum beherrscht und Milliarden in die eigenen Taschen gewirtschaftet. Während Vater Nasarbajew als autokratischer Staatschef wirkte, kontrollierten seine drei Töchter, Schwiegersöhne und weitere Familienangehörige ganze Wirtschaftszweige.

2019 trat Nasarbajew zwar als Staatschef ab, behielt aber im Hintergrund die Macht in der Hand. Das ändert gerade ziemlich radikal. «Grossvater, tritt ab», skandierten Aufständische, als sie Anfang Januar Nasarbajew-Statuen stürzten. Gleichzeitig distanzierte sich der neue Staatschef Kassym-Schomart Tokajew, der bisher als Nasarbajews Marionette galt, von seinem Förderer. Auch Nasarbajews drei Schwiegersöhne wurden in den letzten Tagen aus ihren Spitzenjobs in der kasachischen Wirtschaft entfernt.

Doch all dies braucht Dinara Kulibajewa nur bedingt zu kümmern. Sie hat sich rechtzeitig in die Schweiz abgesetzt.

Geld gegen Permis B

Ihre erste Aufenthaltsbewilligung bekam Kulibajewa vor 15 Jahren vom Kanton Tessin. Normalerweise gelten in der Schweiz für aussereuropäische Zuwanderinnen hohe Hürden. Doch Kulibajewa überwindet diese, indem sie eine Firma vorschiebt.

Kurz vor Kulibajewas Zuzug haben ein Tessiner Treuhänder und ein Anwalt im Handelsregister eine Aktiengesellschaft namens Viled International registriert. Den Kantonsbehörden versprechen die beiden das Blaue vom Himmel: Viled sei die Tochterfirma eines kasachischen Unternehmens und werde im Tessin zahlreiche Arbeitsplätze schaffen. Damit dies möglich werde, brauche Viled als Direktorin aber unbedingt Dinara Kulibajewa. Die Behörden erteilen der Diktatorentochter die gewünschte Aufenthaltsbewilligung. So kann Kulibajewa Anfang 2007 ins Tessin ziehen.

16 Monate später braucht sie die Firma Viled nicht mehr. Denn inzwischen ist eine Änderung des Ausländergesetzes in Kraft getreten. Der neue Gesetzesparagraf erlaubt es den Kantonen fortan (und bis heute), Ausländern, die hohe Steuereinnahmen versprechen, Aufenthaltsbewilligungen zu erteilen: Geld gegen Permis B, die Schweizer Variante eines Golden Visa.

Kulibajewa nimmt den neuen Gesetzesparagrafen sofort in Anspruch. Am 21. April 2008 bekommt sie vom Kanton Tessin gestützt darauf die B-Bewilligung und den Pauschalsteuer-Status. Bald darauf wird die Firma Viled liquidiert. Selbst das Tessiner Migrationsamt räumt später ein, dass Kulibajewa nie in der Schweiz gearbeitet hat.

Doch der Kanton Tessin profitiert nicht lange von seiner Neusteuerzahlerin. Kulibajewa zieht bald nach Genf weiter, wo sie im Dezember 2009 die Villa mit dem 25-Meter-Pool in Anières erwirbt. Auch der Kanton Genf gewährt ihr den Pauschalsteuer-Status, der bis heute in Kraft ist. Wie viel Steuern sie gestützt darauf bezahlt, ist geheim.

Das einzige Interview

In den nächsten Jahren ist es ruhig um Kulibajewa. Ihr Sohn geht bald zum Studium nach London, ihre ältere Tochter besucht eine Genfer Privatschule. 2013 bekommt Kulibajewa im Alter von 45 Jahren eine zweite Tochter.

Einmal in all den Jahren gibt Kulibajewa ein Interview. 2016 inszeniert sie sich im welschen Wirtschaftsmagazin «Bilan» als fürsorgliche Mutter und kulturaffine Philanthropin. Sie erzählt von einer Stiftung namens Montes Alti, die sie in Genf gegründet habe und mit der sie im In- und Ausland Bildungsprojekte unterstütze. Von ihrer Schweizer Wahlheimat zeigt sich Kulibajewa im Interview sehr angetan: «Ich schätze hier das ausgezeichnete Bildungsniveau, das Gesundheitssystem und die grosse Stabilität.» Und: «Ich liebe Genf.» Gleichzeitig schwärmt sie von ihrem Vater, dem Diktator: «Ich bin stolz, was er für die Unabhängigkeit Kasachstans getan hat.»

Kritische Fragen fallen der «Bilan»-Journalistin zu alledem nicht ein. Dafür erklärt Kulibajewa, sie wisse gar nicht, wie reich sie sei, und dies sei ihr auch nicht wichtig: «Ich habe andere Ambitionen: meine Familie, die Bildung.»

Eine dritte Ambition lässt sie unerwähnt: der Besitz von immer exklusiveren Anwesen.

106 Millionen für einen neuen Wohnsitz

Wenige Monate vor Ausbruch der Corona-Pandemie kauft sie das Château de Bellerive, das selbst die Luxusvilla in Anières verblassen lässt. Zum Schloss gehören unter anderem ein eigener Hafen, ein Tennisplatz und ein verwunschener Park. Gesamtfläche: 43’572 Quadratmeter, direkt am See.

Das Château de Bellerive liegt in einem vier Hektaren grossen Landschaftspark, der teilweise vom renommierten britischen Gartendesigner Russel Page gestaltet wurde. Foto: Markus Häfliger

Bezahlt hat Kulibajewa dafür im August 2019 und im Januar 2020 total 106 Millionen Franken. Das weiss man so genau, weil das Genfer Grundbuchamt mit den Handänderungen jeweils auch den Kaufpreis publiziert.

Eine dritte Villa im Tessin Infos einblenden Die Villa und das Schloss im Kanton Genf sind nicht die einzigen Immobilien, die der Nasarbajew-Clan im Ausland sein Eigen nennt. Radio Free Europe, ein vom US-Staat finanziertes Medium, identifizierte Ende 2020 in einer grossen Recherche mindestens 19 Villen, Schlösser und Luxuswohnungen in der Schweiz, Frankreich, Spanien, Tschechien, Grossbritannien und in den USA. Die Immobilien sollen einen Gesamtwert von umgerechnet mindestens 720 Millionen Franken haben und allesamt engen Familienangehörigen von Nasarbajew gehören. In der Schweiz erwähnt Radio Free Europe neben den beiden Genfer Anwesen von Dinara Kulibajewa auch die Villa Galli, besser bekannt als «La Romantica», direkt neben dem Seedamm von Melide im Tessin. Wie ursprünglich das welsche Fernsehen TSR publik gemacht hat, soll Kulibajewas Ehemann Timur über ein Geflecht von Briefkastenfirmen Miteigentümer dieser Liegenschaft sein. Das markante historische Gebäude wurde vor ein paar Jahren abgebrochen, was damals im Tessin Proteste in der Bevölkerung auslöste. Derzeit entsteht an seiner Stelle ein Neubau. (hä)

Anders als die pseudoklassizistische Villa in Anières ist das Château de Bellerive tatsächlich vom Hauch der Geschichte umweht. Im Jahre 1666 vom Herzog von Savoyen erbaut, ist das Schloss heute vom Bund als Kulturgut von nationaler Bedeutung inventarisiert. Der letzte prominente Eigentümer war Prinz Sadruddin Aga Khan, ein weltbekannter Philanthrop und früherer UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, der 2003 starb. Von seinen Erben hat Kulibajewa das Schloss erworben.

Zieht Nasarbajew in die Schweiz?

Im Moment steht das Schloss leer – Kulibajewas Architekten verhandeln mit den Bau- und Denkmalbehörden über umfangreiche Renovationspläne. Kulibajewas Anwalt Jean-Christophe Hocke von der Kanzlei Kellerhals Carrard rechnet damit, dass die nötigen Bewilligungen noch 2022 erteilt werden. Die Bauarbeiten dürften dann zwei bis drei Jahre dauern.

Das wirft die Frage auf, wie Kulibajewa das Schloss überhaupt kaufen konnte. Denn die Lex Koller erlaubt Ausländern mit B-Bewilligung nur den Besitz einer einzigen Liegenschaft. Anwalt Hocke löst das Rätsel: «Sie hat schon seit mehreren Jahren die Niederlassungsbewilligung.» Das sogenannte Permis C können Ausländer nach zehn Jahren bekommen – sofern sie gut integriert sind. Diese Bedingung schien den Schweizer Migrationsbehörden offenbar erfüllt. Mit dem Permis C darf Kulibajewa jetzt so viele Liegenschaften kaufen, wie sie will.

Doch das Schloss provoziert in Genf weitere Spekulationen: Wozu braucht Kulibajewa überhaupt ein zweites Anwesen dieser Grösse? Womöglich als Refugium für ihren Vater?

Der Privat-Airbus aus Kasachstan

Nachdem im Januar in Kasachstan die Unruhen ausgebrochen waren, bekamen diese Spekulationen zusätzliche Nahrung. Zwar hat sich Nasarbajew am Dienstag in einer Videobotschaft erstmals seit Beginn der Revolte zu Wort gemeldet. Doch wo er sich genau aufhält, ist unklar. Internationale Medien spekulieren seit Tagen, Nasarbajew oder andere Familienangehörige könnten zu Kulibajewa in die Schweiz fliehen.

Befeuert wird diese These durch einen privaten Airbus A320, der am Abend des 5. Januar aus Kasachstan direkt nach Genf flog und von Planespottern registriert wurde. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern sagt jedoch, es verfüge über «keine Information» zu einer möglichen Einreise von Nasarbajew. Und Kulibajewas Anwalt Hocke betont: «Es ist ausgeschlossen, dass der frühere Präsident im Schloss leben wird.» Denn sobald es renoviert sei, wolle Kulibajewa selber dort einziehen. «Frau Kulibajewa hat sich in dieses Schloss verliebt.»

Damit würde dann die 75-Millionen-Villa mit dem 25-Meter-Pool in Anières für einen neuen Bewohner frei.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. Mehr Infos @M_Haefliger

