Kantonale Abstimmung 13. Februar – Wie die Autosteuer-Abstimmung den Wahlkampf aufmischt Die Abstimmung über die Autosteuern kurz vor den kantonalen Wahlen dürfte der SVP nützen – aber auch den Grünliberalen. Und sie stellt das bürgerliche Regierungsticket auf die Probe. Simon Thönen

Gegen die Autosteuervorlage von FDP-Regierungsrat Philippe Müller läuft die SVP Sturm – ein Problem für das bürgerliche Ticket bei den Regierungswahlen? Foto: Patric Spahni

Am 27. März ist Wahltag im Kanton Bern. Noch ist der Wahlkampf nicht wirklich angelaufen. Zuvor steht noch ein kurzer, aber heftiger Abstimmungskampf zur Autosteuervorlage an, der auf die Wahlen abfärben könnte. Der Urnengang am 13. Februar – also bloss sechs Wochen vor den Wahlen – nützt in erster Linie der SVP, die das Referendum ergriffen hat. Aber auf der anderen Seite auch den Grünliberalen, welche die Vorlage im Grossen Rat initiiert haben.

Das Thema scheint wie geschaffen für die SVP. Sie kann viele ihrer Standardthemen in die Nein-Kampagne einbringen: Für die Autofahrer, gegen höhere Steuern, und nicht zuletzt kann sie erneut den Kampf Land gegen Stadt führen. «Landwirte, die auf Offroader angewiesen sind, werden geschröpft, während Städter ohne Auto profitieren», sagt der Simmentaler Grossrat Thomas Knutti, der in dieser Sache in den sozialen Medien sehr aktiv ist.