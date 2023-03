Werbetrommel für Frauen – Wie die Armee Berner Frauen zum Dienst motiviert Bis 2030 soll jede zehnte Person im Militär eine Frau sein. Wir fragen am Infotag für Frauen, weshalb sie sich für den Dienst entscheiden. Carlo Senn

Fast 40 Kilo schwere Ausrüstung: Die Jugendliche Alyssia Elisabeth Frydig war schon immer fasziniert von der Truppe und lässt sich gerade in Vollmontur einkleiden. Foto: Iris Andermatt

Wie fühlt sich das Schweizer Militär an? Die jungen Frauen in der Berner Mannschaftskaserne stehen am Samstagnachmittag Schlange, um sich ein Bild davon zu machen. Sie nehmen freiwillig an einem Orientierungstag für den Militärdienst teil.