Mundart-Kolumne – Wie die Ameise in den Kugelschreiber kommt und andere Rätsel Hatten Sie als Kind auch Angst vor Tomaten? Und was tun, wenn der Korkenzieher aussieht wie eine Pfeffermühle? Unsere Kolumnistin erlebt einiges – und ihr Ehemann ist gar ein Held. Renée Maria Bellafante

Sind so saftig! Unsere Kolumnistin hatte allerdings ein Kinderbuch, in dem eine Tomate ein böser Tyrann war. Foto: Doris Fanconi



S isch ja mitüri no schier Summer worde u fasch chly Summerfloute. Aber o denn, we im eigete Läbe nid viu passiert – i der Wäut geit ja geng gnue. Lisisch es Interview, wo ne junge, coole Maa verzeut, är heig aus Ching Angscht vor Tomate gha. Auso – i bi fasch abe – näb däm, dass i s eifach toll gfunge ha, dass dä das so i auer Öffentlechkeit seit. U natürlech han i mer myni Beziehig zu Tomate o überleit. I ha die nämlech schlicht gruusig

gfunge u ersch im Erwachseneauter afa ässe. Übrigens – d Tomate isch i eim vo myne Chinderbüecher e böse Tyrann gsy, wo syne Untertane aube nume es Täfelipapier – ohni Inhaut – ggä het, we si Superleischtige erbracht hei. Ja du, settegi Chinderbüecher hei mir no gha. Chasch ja froh sy, si d Schäde nid grösser!