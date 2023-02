Rückblick auf ein Jahr Krieg – Wie der Ukraine-Krieg das Leben bis in den Kanton Bern verändert hat Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine erschütterte Europa in seinen Grundfesten. Die Folgen reichen bis zu uns. 365 Tage Krieg aus sechs Blickwinkeln. Cedric Fröhlich Christoph Albrecht Michael Bucher Marius Aschwanden

Ankunft in der Schweiz: Eine Geflüchtete wartet vor dem Bundesasylzentrum im ehemaligen Bettenhochhaus des Berner Zieglerspitals. Foto: Beat Mathys

Am Morgen des 24. Februar 2022 beginnt eine neue Zeitrechnung: 44 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer erwachen in einem Land, das sich im Krieg befindet. Der russische Überfall sendet Schockwellen durch ukrainische Städte und hinaus in einen Kontinent, der nicht mit dieser Eskalation gerechnet hatte.