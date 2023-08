Mode für die Gen Z – Wie der Schweizer Daniel Grieder Hugo Boss entstaubt Während Luxusmarken in den USA und China einen Dämpfer erhalten, vermeldet der deutsche Herrenausstatter Umsatzrekorde. Denn der Hugo-Boss-Chef hat die junge Kundschaft im Blick – mit Erfolg. Maren Meyer

Hat mit seiner Strategie bisher Erfolg: Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder in der Firmenzentrale im deutschen Metzingen im Juni 2022. Foto: Verena Müller (laif)

«Und, spüren Sie den neuen Chef schon?», fragt die Frau den jungen Mann, der in der Boss-Abteilung im Globus an der Zürcher Bahnhofstrasse die Kundschaft modisch berät. Noch bevor er antworten kann, sagt die Frau: «Ich sehe die Veränderung in der Kollektion, sie wirkt doch deutlich sportlicher.»