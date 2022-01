Johan – Allein zu Haus – Wie der SCB-Boss aus der Isolation coachte Johan Lundskog muss wegen Corona fünf Tage zu Hause bleiben. Worauf er verzichtet, was er stattdessen tut, worauf er sich freut. Kristian Kapp

Der bislang letzte Einsatz: Johan Lundskog coachte am Donnerstag den SCB zu Hause gegen Zug, am nächsten Tag musste er in Isolation. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wäre alles normal gelaufen, wäre Johan Lundskog nun in Toronto bei seiner kanadischen Ehefrau und den drei Kindern. Doch was läuft in Zeiten von Corona schon normal? Seit der SCB-Cheftrainer am Freitag das Resultat des für den Flug notwendigen Covid-19-Tests erfahren hat, ist er zu Hause und darf die Wohnung bis Mittwoch nicht mehr verlassen. Das positive Resultat bedeutet fünf Tage Isolation. Also konnte Lundskog am Freitag weder mit der Mannschaft nach Davos, noch konnte er tags danach seiner Familie nachreisen für den geplanten gemeinsamen Kurzurlaub zu Beginn der Olympiapause in der Meisterschaft.