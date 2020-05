Nach acht Wochen Ausnahmezustand – Wie der Lockdown Bern kalt erwischte Konsternierte Kulturschaffende, hilfsbereite Nachbarn und ein Stapi in Endzeitstimmung: Die Massnahmen gegen die Pandemie haben Bern verändert – für immer? Calum MacKenzie

Der Berner Lockdown von 2020: Frühlingswetter, verhaltene Kontaktfreude und Polizeipatrouillen.



Foto: Franziska Rothenbühler

Als er Bern erwischt, rechnet keiner damit. Denn beim eigentlichen Anfang des Lockdown macht man sich um das neue Coronavirus noch wenig Sorgen. Zwar weiss man am 27. Februar um dessen rasante Ausbreitung in der Lombardei. Auch um den ersten Schweizer Covid-19-Fall, der in derselben Woche im Tessin bestätigt wird. Doch alles scheint weit weg. Am Tag nachdem im Tessin die Fasnacht abgesagt worden ist, wird sie in Bern vom Stadtpräsidenten eröffnet. «An diesen drei Tagen gibt es in Bern kein Corona, es gibt nur Felsenau-, Egger- und Gurtenbier», ruft Alec von Graffenried in die Menge. Schliesslich hat der Kanton wenige Stunden zuvor beteuert, es seien keinerlei Eventverbote geplant.