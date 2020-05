Skandal am Unispital – Wie der Klinikchef die Welt­premiere seines Implantats schönte Eine Reihe von Verfehlungen des Leiters der Herzchirurgie am Zürcher Universitätsspital veranlasst nun die Gesundheitsdirektion, rechtliche Schritte zu prüfen. Catherine Boss , Roland Gamp , Oliver Zihlmann

Im Fokus: Professor Maisano während der «Weltpremiere» im Juni 2016. Foto: Universitätsspital Zürich

Am 29. Juni 2016 wird am Zürcher Universitätsspital (USZ) eine 74-jährige Rentnerin in den Operationssaal 8 geschoben. Die Patientin leidet an einer schweren Herzerkrankung. Eine rechte Herzklappe ist undicht, Blut fliesst zurück in den Körperkreislauf.