Mit Impfzentren, ohne Apotheken – Wie der Kanton Bern sich auf die Covid-Impfungen vorbereitet Schon im Januar könnte ein Corona-Impfstoff zugelassen werden. Dann müssen die Kantone das Impfen organisieren. Wie der Kanton Bern das machen will und was es noch zu klären gilt. Noah Fend

Der Kanton Bern will zu den Ersten gehören, die mit Impfen beginnen können, sobald ein Corona-Impfstoff zugelassen ist. Foto: Keystone

Nun könnte es plötzlich schnell gehen: Schon im Januar sollen in der Schweiz Covid-19-Impfungen durchgeführt werden. Das sagte Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), in der «NZZ am Sonntag». Ein ambitionierter Zeitplan: Bis zur definitiven Zulassung des Impfstoffs durch die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte Swissmedic könnte es noch bis zu zwei Monate dauern, wie Christoph Berger von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen gegenüber der SRF-«Tagesschau» sagte. Ist der Impfstoff einmal zugelassen, entscheiden die Kantone über die Organisation der Impfung auf ihrem Terrain jeweils selbst. Ist der Kanton Bern dafür vorbereitet?