Start von Kinderimpfungen – Wie der Kanton Bern Kinder stressfrei impfen will In Bern, Biel und Thun gibt es ab Samstag ein Angebot für Impfungen von 5- bis 11-jährigen Kindern. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Wälti

Das Impfzentrum des Inselspitals Bern ist einer von drei Orten, an denen Kinder unter 12 Jahren geimpft werden können. Foto: Adrian Moser

Seit Montag können Eltern im Kanton Bern ihre Kinder unter 12 Jahren für eine Impfung auf der Vacme-Plattform anmelden. Die Termine sind nun freigegeben. Eine Registrierung war bereits seit Mitte Dezember möglich. Am 14. Dezember empfahlen das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen die Covid-19-Impfung auch für 5- bis 11-jährige Kinder.

Wo und ab wann erfolgen die Impfungen?

Geimpft wird im Impfzentrum Insel Bern, in den Räumlichkeiten des Medin Biel und im Kultur- und Kongresszentrum Thun. Wie die bernische Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) am Montag bekannt gab, sind die ersten Termine ab Samstag, 8. Januar, verfügbar. Die Impfung für Kinder wird in speziell eingerichteten Zonen vorgenommen.